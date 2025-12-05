韓網紅來台灣旅遊　大讚社會1氛圍「想撕掉韓國護照」：適合生活

▲秀鎬旅遊後愛上台灣。（圖／翻攝自秀鎬IG）



記者施怡妏／綜合報導

韓國網紅「秀鎬 수호」日前到台灣旅遊，大讚台灣的氛圍很舒服，生活很自在，不用擔心別人的眼光，可以穿拖鞋逛百貨公司，還可以跟同性伴侶牽手逛街，沒有人側目、也沒人多嘴，直言「有種想把護照撕掉」的衝動，回韓國後也常常跟朋友推薦，台灣是個很棒的地方。

韓國網紅「秀鎬 수호」在Threads發文，來到台灣後被這裡的氛圍震撼，路上有人穿著拖鞋走進百貨公司，同性伴侶自然地牽手逛街，不需要在意別人的眼光，也不會有人指指點點。

秀鎬進一步比較韓國社會的現況，在韓國25歲沒穩定工作是失敗、30歲沒資產是失敗、40歲沒結婚是失敗，「這數字是以我周圍的人為基準」，讓人難以真正做自己；來過台灣後，他有個衝動想撕掉護照，「怕回去那個令人窒息的籠子」，台灣有著不用隨時在乎別人眼光的空氣。

他表示，自己也常常對韓國朋友說「台灣很珍貴」，擁有豐富又包容的文化，很適合生活；他舉例，台灣的食物選擇多樣，不能吃肉的人也能輕鬆找到美食，醫療資源便宜又快速，更重要的是，台灣人態度都很溫柔，「我是比較內向又容易緊張跟煩惱的人，每次來都會受到很多幫助」，一有時間就會買機票到台灣旅遊，每次來抱著期待的心情，也希望未來能在台灣生活。

貼文曝光，掀起網友討論，「謝謝你喜歡台灣，做自己真的很重要」、「我們也很習慣自己走自己的路」、「自由就是最美的風景」、「沒化妝的人隨處找都有，做自己最重要」。不過也有人提到，「我覺得在台灣就算沒被說失敗，也是會收到建議、詢問、擔心，壓力也很大」、「沒有長輩的話的確滿自由的，不會被問怎麼還沒交往對象、何時結婚，親朋好友薪水多少、年終多少，你多少。」