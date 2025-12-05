30歲存到300萬「下一步拚買房」　過來人勸退：除非買在鄉下

▲原PO想買房被勸退。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人每天省吃儉用，只為存錢買房、買車，擁有屬於自己的小窩，一名網友表示，目前已累積資產300萬元，更立下目標「存到500萬就要買房」，貼文引發網友熱烈討論，有人佩服她的毅力，也有人勸她三思，「繼續存下去到退休就好了。」

原PO在Dcard發文，出社會工作後，開始一點一滴存錢，從月薪3.5萬元開始努力，28歲年薪已經成長到80萬元，一年儲蓄率50%，期間出國玩5次，換過2支iPhone手機，平時生活很節儉，物慾不高，保養品使用平價品牌，終於在30歲存到300萬元，

她驚呼，存錢並沒有想像中困難，並設下一年資產增值50萬元的目標，若達成就要去歐洲旅遊，如果35歲順利存到500萬元就要買房。

貼文曝光，網友看到買房計畫紛紛搖頭，「我只是覺得500買房後，買房生活品質立馬下降，生活會不會只剩房貸」、「買房後會有一堆開銷喔，要想清楚」、「買房真的是一個負擔，現在每個月可以丟進去股市的錢也才4萬左右，真不知道多久才能夠財務自由」。有過人來勸退，「除非妳是買鄉下，沒超過500萬的那種，不然不建議買房，犧牲每個月的生活品質，何必？」

也有網友稱讚原PO，「我27歲存款還在160萬左右」、「期望自己也有一樣的投資能力」、「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年薪水一堆給房東了」、「一年儲蓄率50%很強」。