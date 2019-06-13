屏科大校園闖紅燈！一張罰單200元...學生怒：來讀書，不是來付錢的

地方中心／屏東報導

屏科大校園因腹地廣大，不少學生都會選擇騎機車趕上課，情急之下就會有人闖紅燈，進而吃上一張200元罰單。對此部分學生質疑紅單沒有效力，不想繳罰款，而且，「學校是來讀書，不是來付錢的。」

屏科大校園佔地260多公頃，校內有大馬路，也有設置紅綠燈；而學生多半騎機車代步，但很多人常常把紅綠燈當作參考用，即使紅燈亮起仍然直接闖過去，一旦被拍到就會接到一張200元的罰單。

▲學生表示，學校是來讀書，不是來付錢的。（圖／東森新聞，下同）



罰單事件引起校園兩派議論，贊成開單的學生說，「應該要加一個超速，因為很危險，這樣子也比較不會闖紅燈，大家都騎得很快，其實出車禍機率很高，這樣子是為了保護我們。」另一派則表示，「學校是來讀書的，不是來付錢的，如果發生意外，那是他們自己要處理，但不是用罰錢來處理。」

▲屏科大校園。



對此校方指出，有學生質疑闖紅燈是否有法源依據，答案是有的，依本校車輛管理辦法，明列闖紅燈就是違規，而且要拍照罰款；至於違規遊客，則是會將照片交由警方處理。

另外屏東交通隊業務組長程大維也說，「為了管制同學交通安全，維護同學交通安全，做一些罰款的規定，依據大學自治是可以的。」

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