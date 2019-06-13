　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

國樂之路不間斷！　頭份國小、國中獲捐贈24把黑檀木胡琴　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲頭份國小、中國樂團，獲捐贈24把黑檀木胡琴，總價超過76萬元。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份國小、中國樂團，獲捐贈24把黑檀木胡琴，總價超過76萬元。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份國小國樂團成立47年，為縣內最老牌的國樂團，造就不少音樂家；也正因為如此，許多樂器早已老舊不堪使用，財團法人宇宙光般若自在門功德基金會，為鼓勵苗栗學子愛好音樂，提升苗栗縣音樂風氣，13日一早分贈送頭份國小、國中共24把價值約76萬的黑檀木胡琴，場面熱鬧溫馨感人。

▲頭份國中校長鍾萬煋（左2）表示，很期待國樂人才可以繼續在地發展，也仔細端詳這24把價值不斐的胡琴 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼頭份國中校長鍾萬煋（左2）表示，很期待國樂人才可以繼續在地發展，也仔細端詳這24把價值不斐的胡琴 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份國中校長鍾萬煋（左2）表示，很期待國樂人才可以繼續在地發展，也仔細端詳這24把價值不斐的胡琴 。（圖／記者黃孟珍攝）

頭份國中校長鍾萬煋指出，學校在今年準備成立絲竹樂團，成員大多是從頭份國小國樂團而來，就是希望優秀的人才可以在地延續下去；但樂器價格不斐，兩所學校常常是借來借去使用，有了這些琴，同學們必定會相當珍惜與努力。

宇宙光般若自在門功德基金會苗栗分會長羅易聖表示，為了要讓更多孩子們重拾對自我的肯定，基金會近年來積極推廣在地傳統的道統文化與藝術的傳承，今年再次與「凃氏二胡工坊」合作，以黑檀木手工製作獨一無二的胡琴，贈予頭份國小國樂團及頭份國中絲竹樂團，透過優良的傳統道統文化與藝術來導正學生的未來，己達達人進而療癒社會，才能使傳承更有價值。

而頭份國中的鍾同學更表示，自己原來就有國樂底子，只是頭份國中都沒有國樂相關的樂團，所以都很羨慕有樂團的學校，而現在即將成立自己的絲竹樂團，團員又都是以前的學弟妹，又加上這些得來不易的新琴，也更期待大家能為苗栗縣爭光。

ET快訊
阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治
偷吃渣語錄！阿基師「嘴巴過來只能接招滿足」超狂10金句輾壓阿
中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！美軍第5艦隊出動救援
下班課注意！滯留鋒南壓雨彈再襲　16縣市升級豪、大雨警戒
沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

關鍵字：頭份國小,國樂,胡琴,捐贈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣球最美星空受矚目

大雅水圳護岸崩塌危及200人安全　洪慈庸爭取2千萬修復

國樂之路不間斷！　頭份國小、國中獲捐贈24把黑檀木胡琴　

爺奶愛學習　竹市樂齡中心再奪場次、人次、時數三冠王

愛爾麗捐贈360萬元頂級救護車　在宜蘭持續散播溫暖

桃園客家風親子協力車亮相　6/15大溪遊街踩風

成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

影／桃園人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒發獎金嘉勉員警

台南高工龍舟隊　在校生與校友合心年年獲獎

影／國際繩索救援賽冠軍回國！　消防英雄：對台灣是大肯定

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣球最美星空受矚目

大雅水圳護岸崩塌危及200人安全　洪慈庸爭取2千萬修復

國樂之路不間斷！　頭份國小、國中獲捐贈24把黑檀木胡琴　

爺奶愛學習　竹市樂齡中心再奪場次、人次、時數三冠王

愛爾麗捐贈360萬元頂級救護車　在宜蘭持續散播溫暖

桃園客家風親子協力車亮相　6/15大溪遊街踩風

成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

影／桃園人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒發獎金嘉勉員警

台南高工龍舟隊　在校生與校友合心年年獲獎

影／國際繩索救援賽冠軍回國！　消防英雄：對台灣是大肯定

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣球最美星空受矚目

噁男等紅燈看著她動起來　辣妹眼角餘光一瞄...嚇到奔超商報警

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

理財周刊／網路鐵幕

中職／陳晨威A型流感隔離5天　柏納帝那也戴口罩

讓社區老人安心唱歌　盧秀燕：編列預算取得著作權

先探／除息行情　哪些族群最具漲相？

獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

最高判10年！港警到醫院以「暴動罪」逮捕3名示威者　受傷眼睛男也在內

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

地方熱門新聞

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

新北市公園遊具皆屬安全

連日大雨　葡萄落果腐爛　

慰問罹難學童家屬　郭信良籲市府..

台南新營民宅火警　幸無傷亡

宜蘭淪陷！　秋行軍蟲入侵確認

人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒..

國際繩索救援賽冠軍回國！對台灣..

蔡英文視察嘉義地區防汛工程

98台斤大西瓜泡水　瓜農冒雨搶..

女童反鎖屋內　引導解鎖助脫困

台南高工龍舟隊　年年獲獎

新化高工海洋保育紮根　 參訪海..

僑光科大首創機器人課程模組教學

更多熱門

相關新聞

網路報稅檢具文件寄送　今日截止

所的稅申報已經在5月31日截止，民眾透過網路辦理結算申報者，若有依法必須檢具的相關證明文件及單據資料，應在今(10)日前，以掛號直接寄送戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所或就近送至任一國稅局所屬分局、稽徵所或服務處代收。

肯定推動平安帽　退休書記官捐安全帽

報稅檢具資料　下周一前寄送

本田汽車實車捐贈吳鳳科大

暑假到！兆豐將舉辦射箭夏令營

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面