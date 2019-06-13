國樂之路不間斷！　頭份國小、國中獲捐贈24把黑檀木胡琴　

▲頭份國小、中國樂團，獲捐贈24把黑檀木胡琴，總價超過76萬元。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份國小國樂團成立47年，為縣內最老牌的國樂團，造就不少音樂家；也正因為如此，許多樂器早已老舊不堪使用，財團法人宇宙光般若自在門功德基金會，為鼓勵苗栗學子愛好音樂，提升苗栗縣音樂風氣，13日一早分贈送頭份國小、國中共24把價值約76萬的黑檀木胡琴，場面熱鬧溫馨感人。

▲▼頭份國中校長鍾萬煋（左2）表示，很期待國樂人才可以繼續在地發展，也仔細端詳這24把價值不斐的胡琴 。（圖／記者黃孟珍攝）

頭份國中校長鍾萬煋指出，學校在今年準備成立絲竹樂團，成員大多是從頭份國小國樂團而來，就是希望優秀的人才可以在地延續下去；但樂器價格不斐，兩所學校常常是借來借去使用，有了這些琴，同學們必定會相當珍惜與努力。

宇宙光般若自在門功德基金會苗栗分會長羅易聖表示，為了要讓更多孩子們重拾對自我的肯定，基金會近年來積極推廣在地傳統的道統文化與藝術的傳承，今年再次與「凃氏二胡工坊」合作，以黑檀木手工製作獨一無二的胡琴，贈予頭份國小國樂團及頭份國中絲竹樂團，透過優良的傳統道統文化與藝術來導正學生的未來，己達達人進而療癒社會，才能使傳承更有價值。

而頭份國中的鍾同學更表示，自己原來就有國樂底子，只是頭份國中都沒有國樂相關的樂團，所以都很羨慕有樂團的學校，而現在即將成立自己的絲竹樂團，團員又都是以前的學弟妹，又加上這些得來不易的新琴，也更期待大家能為苗栗縣爭光。