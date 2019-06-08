肯定南警推動「平安帽」專案　退休書記官糾眾捐贈安全帽106頂

▲台南地檢署退休書記官潘敏捷，主動前往交通警察大隊捐助平安帽106頂，讓警方提供給未戴安全帽的民眾使用，愛心可嘉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局5月15日才獲得善心人士及廟宇與民間機關捐助「平安帽」260頂，經媒體報導後，台南地檢署退休書記官潘敏捷，另主動前往交通警察大隊捐助平安帽106頂，目前共計有平安帽366頂供民眾使用。

台南市交通大隊表示，為了減少事故發生，避免憾事一再上演，今年南市已將騎車未戴妥安全帽列為加強取締重點，但取締開單是執法手段，不是警察維護安全的的最終目的，因此特推動「平安帽」專案，在開單告發時準備「平安帽」提供違規騎士即時使用，同時請騎士使用，安全帽歸還就近派出所或交通分隊，讓愛心得以持續傳遞下去，並發送《如何選購、配戴安全帽》貼心小卡片，提醒民眾最正確的使用方式。

市警局於5月15日才獲得善心人士及廟宇與民間機關捐助平安帽260頂，經媒體報導後，獲民眾熱烈響應，直呼警察局的作為「足感心」，另於6月6日又獲熱心民眾主動前往交通警察大隊捐助平安帽106頂，目前共計有平安帽366頂。

警方說，這位熱心民眾，就是從台南地檢署退休已10年的書記官潘敏捷，而對別人好奇她的另一個身分「靈界翻譯者」，她則就顯得低調，或因個人體質，她感謝上蒼讓她多了一份能力可以服務別人，也因此而與供奉在新營分局的黑面三媽有了因緣，並常邀信徒行善助人，此次更主動邀集新營分局黑面三媽信徒合資捐助台南市警交通大隊平安帽106頂，善行可嘉。

交通大隊說，警方會持續強化機慢車族的行車安全、也會偕同各分局加強「使用安全帽」主題交通安全宣導活動，但終就還是有賴各民眾養成良好的駕駛觀念，大家相互叮嚀、共同遵守，讓自己與大眾用路人多一份保障。