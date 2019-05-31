本田汽車培育車修人才　實車捐贈吳鳳科大提升實務經驗

▲▼ 本田汽車為培育本土汽修人才，捐贈實車給吳鳳大學藉以讓汽修科學生更有機會實務學習。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣本田汽車為培育在地化汽車專業人才，捐贈吳鳳科技大學「Honda CR-V 2.4汽車」，雙方於30日舉辦「2019 Honda Taiwan實習車捐贈儀式」，由台灣本田股份有限公司李瑞宏部長、嘉田汽車股份有限公司翁燕民董事長和吳鳳科大蘇銘宏校長進行簽約與實車捐贈，未來將有效提昇學生車輛實務能力。

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吳鳳科大安全工程學院機械工程系車輛組目前已規劃有車輛原理、車輛零件設計與加工實務等設備與實習課程，近年來獲教育部超過3千萬元的補助，吸引來自印度與越南等超過百位外籍學生就學。此外，本校為強化培育車輛人才，108學年度申請「車輛科技與經營管理系」，獲得教育部核准招生。未來，車輛系將結合車輛實務、檢測與電動車等車輛科技，提升車輛實習與教學，並與廠商進行汽車人才接軌。



吳鳳科大校長蘇銘宏表示，該校今年獲得教育部核准設立「車輛科技與經營管理系」第一年可招45名學生，目前已爆滿。第二年會有更多招生名額，也感謝台灣本田及嘉義嘉田汽車公司密切洽談合作事宜，期待將來雙方人才交流能緊密結合。學生在學校學的是理論居多，透過與嘉田汽車合作後，實習及技術層面有界師共同教學，相信對車輛系學生未來就業更有競爭力，將使台灣本田及嘉田汽車公司合作越來越緊密。



台灣本田股份有限公司李瑞宏部長說，公司注重在地化經營的企業，也積極參與政府推動的各項公益活動。今年吳鳳科大新成立「車輛科技與經營管理系」，聽說已經滿額了，本田公司送上第一部教學用實習車來錦上添花，車輛系新生入學後，接觸到Honda的車，將來到Honda服務的機會就很大，俗話說，來的早不如來的巧，希望能提供學校在教學上的幫助。

嘉田汽車股份有限公司翁燕民董事長表示，各界積極爭取Honda車的人很多，能受到部長大力支持，最後由吳鳳科大雀屏中選，除有熱忱外，還要能日後實務配合。學校教的是理論，理論若不能落實在日常生活上，這理論將是一文不值。有感國內大學由20幾所，至今廣設後已經有1百多所，受到少子化的衝擊，吳鳳科大能在風雨中前進，又很接地氣設有國內最夯的消防系及長期照護系，培育了國內多數消防體系人才及照護人員，是一所很會應變潮流的學校。

他又說，製造優良的車輛、訓練一群認證合格的優良技師，來確保愛用者的安全，使其享受休閒中的樂趣，是Honda始終維持的理念，技術是需被認證的，Honda需要的是這樣的人才，也是公司需盡的社會責任。未來吳鳳在理論需要驗證時，隨時可到嘉田實習，雙方保持務實緊密的合作關係。