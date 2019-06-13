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LINE Pay mini結帳最高享3%回饋　全台拓點進駐餐廳、書店、影城

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▲LINE Pay mini結帳最高3%回饋　全台拓點進駐餐廳、書店、影城。（圖／LINE pay提供）

▲LINE Pay mini全台拓點進駐餐廳、書店、影城。（圖／LINE pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今年初推出的「LINE Pay mini行動支付收款機」，今天（13日）正式宣布陸續開放商戶申請，並從即日起至2020年2月29日止，消費者透過 LINE Pay mini結帳更可享有最高3%的LINE POINTS回饋。

目前LINE Pay mini支援LINE Pay綁定信用卡、LINE Pay一卡通帳戶、LINE POINTS點數，以及iPASS一卡通票卡共4種付款方式，並在大台北地區有多個商圈店舖已經可以使用結帳，包括G2000、喫茶小舖、三元花園韓式餐廳，接下來還將進駐喜樂時代影城、台北萬豪酒店和金石堂書店，預計年底拓點全台。

▲LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款享3%回饋。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE Pay mini結帳最高享3%回饋。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay表示，從2014年底在台灣推出服務至今年5月，已經累計達604萬用戶，而且還有12萬個以上的支付據點，LINE Pay一卡通帳戶的用戶數更在短短不到一年的時間內達到145萬會員數。

其中LINE Pay為了加強商戶與用戶的使用，除了多元支付和LINE POINTS之外，今年初針對商戶推出的「LINE Pay mini行動支付收款機」已經開放申請，申辦方式很簡單，店家無需串接POS系統即可使用，不僅讓交易流程更迅速，更達到真正的無現金化時代。

▲LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款享3%回饋。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE Pay mini開放商戶申辦。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay宣布，即日起至2019年8月31日止，商戶成功申辦LINE Pay mini即可享早鳥優惠前6個月免月租費，搭配消費點數回饋，還可以不定期推出回饋促銷活動，幫助商戶促進顧客忠誠度。

使用方法的部分，LINE Pay用戶在結帳時，由店員輸入金額後，只要掃描LINE Pay mini機台上的QR code，就可以快速完成交易，用戶也可以選擇直接用NFC感應，只要將手機靠近機台就能開啟支付流程，且機台體積輕巧，只要在桌邊就能完成結帳。
 
此外，LINE Pay與一卡通目前積極規劃境外交易服務，未來將為日本、泰國、韓國的用戶優先打造訪台時的支付體驗，同時讓台灣LINE Pay用戶到日本、泰國、韓國時，也將可使用LINE Pay支付。

▲LINE Pay mini結帳最高3%回饋　全台拓點進駐餐廳、書店、影城。（圖／LINE pay提供）

▲LINE Pay mini無線輕巧，無需串接POS系統，開機即可使用。（圖／LINE pay提供）

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關鍵字：LINE,LINE Pay mini,行動支付收款機,3%回饋

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