　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

畢業典禮送「罐頭塔」　仁德醫專學生另類學以致用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲仁德醫專生命事業關懷科畢業生，收到學弟妹送的一對罐頭塔祝賀。（圖／記者黃孟珍攝）

▲仁德醫專生命事業關懷科畢業生，收到學弟妹送的一對罐頭塔祝賀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

喪禮用的罐頭塔竟然出現在畢業典禮，苗栗縣後龍鎮仁德醫專畢業典禮上，生命關懷事業科在校生做了2座罐頭塔歡送畢業生；在校生說，除了有歡送之意，也希望畢業的學長姐步步高升。

生命事業關懷科畢業生李俊諺說，塔座就放在畢業生座位兩旁，不同於一般喪禮的罐頭塔，整座塔用膠帶固定，前頭還貼著紅紙，祝賀畢業生，擺出後一陣譁然，不過畢業生都不覺得有什麼，反而認為很有趣也很有創意。

請繼續往下閱讀...

▲罐頭塔就放在師生兩側，大家都覺得非常新奇、有創意，也都不避諱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲罐頭塔就放在師生兩側，大家都覺得非常新奇、有創意，也都不避諱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

仁德生命關懷事業科主任邱達能表示，仁德開辦生命事業關懷科已10年，二專在職班今年已有第9屆畢業生，五專部為第一屆今年也有35人畢業，這是生關科正規教育的第一屆畢業生。

他也說，五專第一屆畢業生都要在校外實習一年，大多都會被實習單位直接任用，而今年的畢業典禮，見到在校生送罐頭塔給學長姊表達祝福心意，同時與所學有連結，他覺得很欣慰。

邱達能表示，仁德醫專是目前國內高中職、五專唯一針對喪葬禮儀人才養成開辦科系的學校，近年國人對禮儀師、葬儀服務工作改觀，且畢業生起薪比一般行業高，因此吸引不少學生就讀。

ET快訊
香港媽媽對警淚喊「為什麼打小孩」直接被攻擊！48秒心痛片瘋傳
亂入阿翔不倫戀　謝忻「無限期全面停工」月損30萬
獨／阿翔好男人形象毀了！損失「百萬代言」浩子衰躺槍
直擊／和總部訪客中心一樣！蘋果信義A13「像MacBook」

關鍵字：仁德醫專,罐頭塔,生命事業關懷科

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北車也能吃到台南芒果冰！寶島仲夏節6至9月開跑　12冰品超消暑

女生口中「可愛＝沒興趣」？他困擾求助　網看情況：「這種時候」才要崩潰

幫檢查機車！少男鄰居「沒交過女友」伸手襲胸　下秒求借摸：幾秒就好

「就要搶妳老公」地表最強小三神挑釁...老公憋笑觀戰　網一面倒勸：認輸吧

中部大雨不停！土石流紅色警戒增至88條　2地區民眾要小心

醫生說活不過20歲！漸凍症女大生「暫停學業」：我還有更重要的事要完成

畢業典禮送「罐頭塔」　仁德醫專學生另類學以致用

自助餐點海陸雙拼！老闆娘算120...老闆偷砍近半價她賺翻　網知殘酷真相懂了

媽瘋信宗教！花大錢放生泥鰍…傳火供照「像什麼」　26歲兒崩潰：受夠了

班長來凹！　傳令駕駛兵開「軍A」調卷聽一個聲音嚇逃：退伍後才說

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

北車也能吃到台南芒果冰！寶島仲夏節6至9月開跑　12冰品超消暑

女生口中「可愛＝沒興趣」？他困擾求助　網看情況：「這種時候」才要崩潰

幫檢查機車！少男鄰居「沒交過女友」伸手襲胸　下秒求借摸：幾秒就好

「就要搶妳老公」地表最強小三神挑釁...老公憋笑觀戰　網一面倒勸：認輸吧

中部大雨不停！土石流紅色警戒增至88條　2地區民眾要小心

醫生說活不過20歲！漸凍症女大生「暫停學業」：我還有更重要的事要完成

畢業典禮送「罐頭塔」　仁德醫專學生另類學以致用

自助餐點海陸雙拼！老闆娘算120...老闆偷砍近半價她賺翻　網知殘酷真相懂了

媽瘋信宗教！花大錢放生泥鰍…傳火供照「像什麼」　26歲兒崩潰：受夠了

班長來凹！　傳令駕駛兵開「軍A」調卷聽一個聲音嚇逃：退伍後才說

成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

一份只要25元！南投隱藏版蛋餅餐車　咬下炸出濃濃蛋香

贈獎／影帝宋康昊、李善均合演《寄生上流》狂飆韓國票房記錄！

「X-CUBE」內覬覦人妻…強摟腰腰拖廁所　「蟒蛇男」代價出爐

機器人理財等金融科技使用率　3年後將達45％

史丹頓復健賽兩戰敲3轟　預計下週戰光芒歸隊捍衛龍頭

加油要快！下週汽、柴油估調漲0.2元　近11年最大降價賞味期只有一週

阿翔背叛8年婚…　梁家輝卻能「32年只愛妻子一個」…8字箴言曝幸福關鍵

又一地標將拆　50年上海銀行總部通過危老重建

獨／不倫戀有口難言　謝忻哽咽回「14字」道心情

生活熱門新聞

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

雨還沒下完！今夜北→南灌豪雨彈

首例秋行軍蟲！竟是工程師餵羊發..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

北北基9縣市大雨特報　晚起雨勢..

五楊高架確定延伸到新竹！台北→..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

「氣到想走人」！館長自曝心酸內..

花950客製家貓鑰匙圈！網見成..

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

90歲爺「粉瘤火山」爆土色膿漿..

鋒面北抬！北北基13縣市大雨特..

媽製零食花束參加兒畢典　網讚面..

更多熱門

相關新聞

早餐沒吃跑800米突昏倒　女高中生電擊救回

苗栗縣仁德醫護管理專科學校，5日上午10點多18歲女學生於操場跑步時，突然昏厥倒地不起，校方立即通報救護人員，後龍消防隊於10點55分接獲通報到場，但女學生已無呼吸心跳，目前送往衛生福利部立苗栗醫院急救中，尚未脫離險境。

畢旅住花蓮統帥　勇學生踹門救師

罐頭塔飲料太髒　用洗衣機搞定？

16歲護校生「體驗死亡」淚崩

男頭七剛過秒偷罐頭塔　喪家哽咽

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

謝忻爆早暗戀阿翔！不倫地下情時間軸曝光

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面