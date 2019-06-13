畢業典禮送「罐頭塔」　仁德醫專學生另類學以致用

▲仁德醫專生命事業關懷科畢業生，收到學弟妹送的一對罐頭塔祝賀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

喪禮用的罐頭塔竟然出現在畢業典禮，苗栗縣後龍鎮仁德醫專畢業典禮上，生命關懷事業科在校生做了2座罐頭塔歡送畢業生；在校生說，除了有歡送之意，也希望畢業的學長姐步步高升。

生命事業關懷科畢業生李俊諺說，塔座就放在畢業生座位兩旁，不同於一般喪禮的罐頭塔，整座塔用膠帶固定，前頭還貼著紅紙，祝賀畢業生，擺出後一陣譁然，不過畢業生都不覺得有什麼，反而認為很有趣也很有創意。

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▲罐頭塔就放在師生兩側，大家都覺得非常新奇、有創意，也都不避諱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

仁德生命關懷事業科主任邱達能表示，仁德開辦生命事業關懷科已10年，二專在職班今年已有第9屆畢業生，五專部為第一屆今年也有35人畢業，這是生關科正規教育的第一屆畢業生。

他也說，五專第一屆畢業生都要在校外實習一年，大多都會被實習單位直接任用，而今年的畢業典禮，見到在校生送罐頭塔給學長姊表達祝福心意，同時與所學有連結，他覺得很欣慰。

邱達能表示，仁德醫專是目前國內高中職、五專唯一針對喪葬禮儀人才養成開辦科系的學校，近年國人對禮儀師、葬儀服務工作改觀，且畢業生起薪比一般行業高，因此吸引不少學生就讀。