觀光局赴港旅展挨批傷口灑鹽　孫大千：為何懲罰高雄市民？

▲趙天麟批評，觀光局現在去參加香港旅展，是在傷口灑鹽 。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

香港「反送中」持續燃燒，高雄市觀光局主秘高美蘭12日帶隊前往香港參加旅展，此舉引來民進黨立委趙天麟批評「在傷口上灑鹽」，觀光局長潘恒旭說「這是既定行程，怎麼異想天開把兩件事扯在一起」，高雄市長韓國瑜也說，希望各界民意代表「不要用其他異樣眼光來看」。針對觀光局赴港旅展挨批，前國民黨立委孫大千13日透過臉書表示，反送中的抗議對象應該是北京政府，「為什麼要懲罰高雄市民呢？」

針對趙天麟批評高雄觀光局在反送中事件上撒鹽，孫大千表示，「難以理解的思考邏輯」，高雄市政府參加香港國際旅遊展的目的，是希望吸引更多的香港觀光客到高雄來旅遊，為的是替高雄拚經濟，「難道，因為反送中遊行，所以高雄市也不可以拚經濟了嗎？反送中的抗議對象應該是北京政府，為什麼要懲罰高雄市民呢？」

孫大千指出，「參加香港國際旅遊展難道不是替香港人民捧場嗎？」這和在香港人民陷入最黑暗時刻在傷口上灑鹽，扯得上什麼關係？且支持香港的民主法治，和推動台港之間的經貿交流為什麼不能同時並行？「難道，因為『反送中示威』，所以我們就要終止和香港所有的交流活動嗎？那麼台灣人民可不可以去香港觀光旅遊呢？」