賴清德落敗！　韓國瑜批民進黨初選機制：帶來不好的民主示範

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨總統初選「蔡賴之爭」民調結果在13日中午出爐，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。對此，高雄市長韓國瑜也發表看法，他提到這次民進黨總統初選，「事實上帶來了非常不好的民主示範」，因為有一個更強的賴清德出來，初選時間一拖再拖，方式一改再改，拖到最後改到最後，事實上，賴清德就輸掉。

面對民進黨黨內初選結果出爐，高雄市長韓國瑜被問及認為賴清德輸掉的原因會是什麼？韓國瑜回應，民進黨總統初選是內行人看門道，外行人看熱鬧，「民進黨總統初選事實上帶來了非常不好的民主示範，因為民進黨是執政黨，所公布的總統初選的辦法，一旦公布出去，放諸四海，大家都認同，綠軍支持者都會認同，結果因為有一個更強的賴清德出來，時間一拖再拖，方式一改再改，拖到最後改到最後，事實上，賴清德就輸掉」。

▲賴清德在黨內初選中落敗。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜進一步表示「既然民進黨中央黨部所公佈的(初選辦法)，公佈完畢之後照表操課，那個時候輸贏，大家都沒有話講，所以我覺得民進黨，這一次所實施的這個總統初選辦法，這一點是讓台灣民主政治帶來很不好的示範效果，第二、賴清德已經公開宣稱是務實的台獨工作者，講得明明白白，訴求台灣人民的支持，請問蔡英文總統，你是要把中華民國帶到哪裡去，這裡要講清楚，還是你也是不務實，是務虛的態度工作者，這個也要講清楚」。

他提到「蔡英文這執政三年來，大家自己可以看看我們現在中華民國的現況，我們外交非常困難，兩岸關係急凍、經濟非常疲軟、年輕人的真的很茫然，害怕未來，大家過得非常辛苦，如果台灣人民要繼續這樣生活繼續下去，(蔡英文)當然有可能當選，如果台灣人民拒絕過去三年來這種生活方式，經濟這麼差，整個國家發展這麼困難，我相信蔡英文真的會接受選民2020年最嚴格的檢驗」。