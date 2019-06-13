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香港設計師黑紙封作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中

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▲▼ 香港設計師不惜黑紙封住作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中（圖／「OISTAT 國際劇場組織」提供）

▲香港設計師不惜黑紙封住作品，在「PQ布拉格劇場四年展」現場轉播反送中。（圖／「OISTAT 國際劇場組織」提供）

記者林育綾／綜合報導

PQ布拉格劇場四年展（Prague Quadrennial）擁有「世界劇場表演設計界奧運」之稱，對於許多藝術家和設計師來說，這是難得展現作品的場合；不過香港館設計師不惜將作品以黑紙封住，表達反對《逃犯條例》立場，更在展覽現場轉播香港反送中運動實況，提到「我今天封起作品，因為香港有很多人為了香港的未來，絕食走到街上」，呼籲各國家幫忙傳遞消息，讓更多人知道香港正在發生的事。

▲▼ 香港設計師不惜黑紙封住作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中（圖／「OISTAT 國際劇場組織」提供）

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▲香港設計師不惜黑紙封住作品，表達反對《逃犯條例》。（圖／OISTAT 國際劇場組織）

OISTAT 國際劇場組織」前往布拉格劇場四年展現場探訪，發現香港館展場原本的作品全以黑紙封住，上頭提到「我今天封起作品，因為香港有很多人為了香港的未來，絕食走到街上」，更在展場轉播香港反送中運動live實況，還附上媒體報導之QR code，讓蒞臨的國際藝術家、設計師和民眾們得知消息。

▲▼ 香港設計師不惜黑紙封住作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中（圖／「OISTAT 國際劇場組織」提供）

▲▼不僅在展場轉播香港反送中運動live實況，還附上媒體報導之QR code。（圖／OISTAT 國際劇場組織提供）

▲▼ 香港設計師不惜黑紙封住作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中（圖／「OISTAT 國際劇場組織」提供）

OISTAT 國際劇場組織將現場情形PO在臉書粉專上，提到「香港館設計師呼籲各國幫忙傳遞消息，讓更多人知曉香港正在發生的事。」此消息也被文化部長鄭麗君在今（13日）轉發於臉書，表示「民主、自由、人權是普世價值，必須守護，必要捍衛。台灣撐香港，堅決 #反送中 ！」

網友看了也激動感觸「真的大哭，不要再說什麼藝術歸藝術，政治歸政治了。」「謝謝鄭部長對香港人的支持！」

▲▼ 香港設計師不惜黑紙封住作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中（圖／翻攝鄭麗君臉書）
▲文化部長鄭麗君轉發消息，力挺香港。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

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關鍵字：反送中,逃犯條例,PQ布拉格劇場四年展,香港

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