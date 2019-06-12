金大中遺孀逝世　金與正今4點現身板門店轉交金正恩唁電及花圈

▲ 李姬鎬2011年前往北韓弔唁金正日，與金正恩握手。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬10日晚間病逝，享耆壽97歲。南韓政府接受治喪委員會的請託，11日透過開城南北共同聯絡辦事處向平壤當局轉達此消息。今（12）早韓媒指出，北韓不會派團弔唁，僅會以領導人金正恩名義發出唁電及花圈；金正恩胞妹金與正傍晚5時（台灣時間4時）將於板門店統一閣親自轉達。

統一部宣布，平壤當局稍早透過共同聯絡辦事處通知，為傳達金正恩對李姬鎬的唁電及花圈，提議在下午5時派人往統一閣與南韓相關人士會面，「我方將派出朝鮮勞動黨中央委員會負責人金與正同志。」南韓則預計派出青瓦台國家安保室長鄭義溶、統一部次長徐浩、治喪委員會代表朴志元（音譯）等人。

▲ 金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

由於南北韓關係在2月底越南川金會破局後陷入僵局，外界多認為，若北韓派團前往南韓弔唁，將為兩韓關係破冰，因此格外引起關注。然而，平壤當局決定不派團，僅送上唁電及花圈，顯示目前還無法放下芥蒂。但也有分析指出，由金與正親自出面轉交，已經相當禮遇。

金大中2000年曾出訪北韓，與時任領導人金正日在平壤舉行史上第一次南北韓高峰會。他在2009年8月18日逝世，北韓隔天馬上送出金正日的唁電，並宣布將派特使團前往弔唁，隨後於21日派出6人團隊，乘專機抵達首爾。此外，金正日2011年離世時，李姬鎬也親自出訪北韓弔唁，與現任領導人金正恩有過一面之緣。