　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金大中遺孀逝世　金與正今4點現身板門店轉交金正恩唁電及花圈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓前總統金大中遺孀李姬鎬病逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 李姬鎬2011年前往北韓弔唁金正日，與金正恩握手。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬10日晚間病逝，享耆壽97歲。南韓政府接受治喪委員會的請託，11日透過開城南北共同聯絡辦事處向平壤當局轉達此消息。今（12）早韓媒指出，北韓不會派團弔唁，僅會以領導人金正恩名義發出唁電及花圈；金正恩胞妹金與正傍晚5時（台灣時間4時）將於板門店統一閣親自轉達。

統一部宣布，平壤當局稍早透過共同聯絡辦事處通知，為傳達金正恩對李姬鎬的唁電及花圈，提議在下午5時派人往統一閣與南韓相關人士會面，「我方將派出朝鮮勞動黨中央委員會負責人金與正同志。」南韓則預計派出青瓦台國家安保室長鄭義溶、統一部次長徐浩、治喪委員會代表朴志元（音譯）等人。

▲▼金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

▲ 金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

由於南北韓關係在2月底越南川金會破局後陷入僵局，外界多認為，若北韓派團前往南韓弔唁，將為兩韓關係破冰，因此格外引起關注。然而，平壤當局決定不派團，僅送上唁電及花圈，顯示目前還無法放下芥蒂。但也有分析指出，由金與正親自出面轉交，已經相當禮遇。

金大中2000年曾出訪北韓，與時任領導人金正日在平壤舉行史上第一次南北韓高峰會。他在2009年8月18日逝世，北韓隔天馬上送出金正日的唁電，並宣布將派特使團前往弔唁，隨後於21日派出6人團隊，乘專機抵達首爾。此外，金正日2011年離世時，李姬鎬也親自出訪北韓弔唁，與現任領導人金正恩有過一面之緣。

ET快訊
香港「頭部中彈」者是電台司機　滿臉鮮血倒地昏迷
差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間
買彩券中58億！他爽買「別墅＋飛機」…7年後下場超悲慘

關鍵字：李姬鎬,金正恩,金與正,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

有5個夏威夷這麼大！　月球地底藏大量「不明物質」無人可解

敘利亞凌晨「飛彈劃過郊區狂轟」　以色列囂張嗆聲…卻無摧毀目標

同性戀最高關7年！波札那高院推翻殖民時代舊法　非洲彩虹升起

拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

噁男養小女嬰「洩慾6年100次」　法官狠判120年：他不配在社會上活

暈眩一倒…老翁「脖頸遭鐵架刺穿」　雙手緊撐半跪「地上一灘鮮血」

金大中遺孀逝世　金與正今4點現身板門店轉交金正恩唁電及花圈

大馬瘋傳「男男戀」性愛影片　內閣副部長被爆是主角！

上課坐在第一排引公憤！　17歲男遭5同學圍毆「機車輾頭」虐死

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

有5個夏威夷這麼大！　月球地底藏大量「不明物質」無人可解

敘利亞凌晨「飛彈劃過郊區狂轟」　以色列囂張嗆聲…卻無摧毀目標

同性戀最高關7年！波札那高院推翻殖民時代舊法　非洲彩虹升起

拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

噁男養小女嬰「洩慾6年100次」　法官狠判120年：他不配在社會上活

暈眩一倒…老翁「脖頸遭鐵架刺穿」　雙手緊撐半跪「地上一灘鮮血」

金大中遺孀逝世　金與正今4點現身板門店轉交金正恩唁電及花圈

大馬瘋傳「男男戀」性愛影片　內閣副部長被爆是主角！

上課坐在第一排引公憤！　17歲男遭5同學圍毆「機車輾頭」虐死

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

貿易戰升級科技戰加快5G布局　南亞董座：第3季會開始發酵

沒補貨會心慌！5款最新話題面膜，用了就有感

美國禁令影響　華為新筆電發行無限期延遲！

新台灣人戴維斯　首次造訪宜蘭推廣基層籃球

小倆辦離婚妻默默掉淚　戶政事務所員工高EQ挽救婚姻

中職／羅力改13日先發　富邦讓伍鐸多調整

扭到腳要先冰敷還是熱敷？　小心處理不當變「習慣性扭傷」

鴻海未於法說前一日公告重訊　證交所開罰新台幣3萬元

新竹市SBIR計畫上路　推企業聯合申請

國際熱門新聞

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

中58億彩券！男子7年後下場超..

19歲Uber外送員等待背影 ..

路旁發現半截屍　車禍點在80k..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

目睹老婆傳「我們的孩子」給小王..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

墨西哥灣空前死亡區　衝擊海生物

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

回家遭7公尺巨蟒攻擊　3男搶救..

北韓女逃跑　被賣到色情網當性奴

男童蛋疼就醫　竟從睪丸夾出臼齒..

比現代大2倍！4萬年前冰封狼頭..

室友帶女友回家壞壞！他絕地反攻..

更多熱門

相關新聞

川普讚金正恩守信用　波頓打臉

2018年6月的新加坡川金會今（12）日滿一周年，美國總統川普（Donald Trump）當地時間11日宣布，收到來自北韓領導人金正恩的「美好信函」，並稱讚他在核試及試射導彈問題上信守承諾；但白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）幾小時前才指責，平壤當局並未遵守諾言，兩人說法明顯互相矛盾。

日男買4條破爛牛仔褲　竟是百萬古董

美贈大禮暗諷中國默許北韓違反制裁

狠綁手腳勒斃　男載女友墜崖輕生

前科男性侵前輩未婚妻後勒斃

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面