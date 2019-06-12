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罵三字經求法官「快給我前科」　《博恩秀》釋憲妨害名譽除罪化

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▲▼ 博恩夜夜秀首季試播集討論妨害名譽違憲爭議。（圖／記者劉昌松翻攝STR NETWORK YOUTUBE）

▲《博恩夜夜秀》首季試播集，主持人博恩討論妨害名譽違憲爭議。（圖／翻攝STR NETWORK YOUTUBE）

記者劉昌松／台北報導

脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩，2018年在節目中，為了探討妨害名譽除罪化問題，故意在舞台上用三字經辱罵工作人員JIM，並強調自己有「真實惡意」，希望獲得有罪前科，才能聲請釋憲，沒想到JIM真的上法院提告公然侮辱，博恩11日親自出庭主張罪名違憲，希望法院停止訴訟，聲請大法官解釋。

台北地院12日開庭前，博恩和員工委任的律師在庭外還有說有笑，庭後僅表示「要回去工作」，不接受媒體採訪。

▲▼ 曾博恩駡員工三字經被告公然侮辱 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾博恩駡員工三字經被告公然侮辱出庭時，婉拒受訪 。（圖／記者劉昌松攝）

在法庭上，博恩以被告身分表示，台灣在保障名譽權與言論自由的事情上，一直有爭議，他認為「公然侮辱罪」可能已經違憲了，希望法院可以判他緩刑，也希望法官能停止訴訟，聲請大法官釋憲，審判長林孟皇表示有待合議庭討論決定，先訂全案7月2日宣判。

《博恩夜夜秀》是台灣第一個美式深夜脫口秀節目，由博恩坐在主播檯後方開講，或是與坐在沙發上的來賓對話，在2018年試播集的單元「欸！」中，博恩提到，節目開播後，一定會得罪很多人，所以試播集一定要處理，「所有口無遮攔的人一定會害怕遇到的」妨害名譽問題。

▲▼ 曾博恩駡員工三字經被告公然侮辱 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾博恩庭訊後離開，法官已諭知將在7月宣判。（圖／記者劉昌松攝）

博恩提出4個妨害名譽案例，質疑妨害名譽「告不告得成不重要，重點是我讓你一直去跑法院」，「以刑逼民」，「危害言論與新聞自由」，而2017年的司法改革國是會議，也達成妨害名譽除罪化的協議。

但因為前法務部長邱太三自訴告政論名嘴妨害名譽，博恩在節目中指出，除罪化不能靠政府，因此選擇用聲請大法官宣告《刑法》第309條公然侮辱罪違憲的途徑，並找工作人員JIM上台，讓博恩公開用「王八蛋」和三字經辱罵，然後說：「法官大人，我要澄清，我有真實惡意，我就是要羞辱他，趕快給我前科，因為我要聲請大法官釋憲。」

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關鍵字：博恩秀,脫口秀,博恩,公然侮辱,違憲,大法官,妨害名譽,釋憲

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