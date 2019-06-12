高志鵬聲請外役監獲矯正署准許　月底前改送八德外役監

▲高志鵬入監超過5個月，獲准轉往八德外役監服刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委高志鵬，因圖利罪遭判刑4年6月定讞，今年1月初發監執行後，至今已入監服刑5個月。他日前申請轉外役監服刑，矯正署邀集外部委員開會審查後，12日決議准許高志鵬的聲請，月底前將他移至桃園八德外役監獄服刑。

高志鵬因涉及在2006年間的國有財產局市場承租價購案中，收受廠商政治獻金新台幣50萬元，並召集官員開會、遊說，最高法院去年12月底採信台中高分院更二審的判決，將他判刑4年6月、褫奪公權4年定讞。新北地檢署在今年1月10日順利帶回高志鵬，發監執行。

高志鵬發監後，一開始先分發台北分監，2月間就轉到宜蘭監獄執行，至今服刑已超過5個月。而他日前就因表現良好，像矯正署提出聲請，希望能轉到外役監服刑。而矯正署表示，經過邀集外部委員開會審查後，委員會最後決議准許高志鵬聲請，這個月底就能將高志鵬轉到八德外役監服刑。

矯正署也表示，這次提出聲請轉服外役監的受刑人，包含前行政院秘書長林益世，他因財產來源不明罪判刑2年定讞，已於去年9月底到台北監獄執行，他執行滿4個月後申請到外役監服刑，台北監獄雖初審通過，但送外役監遴選委員會複審，今年3月間遭到否準。林益世這次為二度申請，但仍然遭否准。

