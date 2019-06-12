　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高志鵬聲請外役監獲矯正署准許　月底前改送八德外役監

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高志鵬回應貪汙案。（圖／記者李毓康攝）

▲高志鵬入監超過5個月，獲准轉往八德外役監服刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委高志鵬，因圖利罪遭判刑4年6月定讞，今年1月初發監執行後，至今已入監服刑5個月。他日前申請轉外役監服刑，矯正署邀集外部委員開會審查後，12日決議准許高志鵬的聲請，月底前將他移至桃園八德外役監獄服刑。

高志鵬因涉及在2006年間的國有財產局市場承租價購案中，收受廠商政治獻金新台幣50萬元，並召集官員開會、遊說，最高法院去年12月底採信台中高分院更二審的判決，將他判刑4年6月、褫奪公權4年定讞。新北地檢署在今年1月10日順利帶回高志鵬，發監執行。

高志鵬發監後，一開始先分發台北分監，2月間就轉到宜蘭監獄執行，至今服刑已超過5個月。而他日前就因表現良好，像矯正署提出聲請，希望能轉到外役監服刑。而矯正署表示，經過邀集外部委員開會審查後，委員會最後決議准許高志鵬聲請，這個月底就能將高志鵬轉到八德外役監服刑。

矯正署也表示，這次提出聲請轉服外役監的受刑人，包含前行政院秘書長林益世，他因財產來源不明罪判刑2年定讞，已於去年9月底到台北監獄執行，他執行滿4個月後申請到外役監服刑，台北監獄雖初審通過，但送外役監遴選委員會複審，今年3月間遭到否準。林益世這次為二度申請，但仍然遭否准。
 

ET快訊
香港「頭部中彈」者是電台司機　滿臉鮮血倒地昏迷
差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間
買彩券中58億！他爽買「別墅＋飛機」…7年後下場超悲慘

關鍵字：法律,人權,高志鵬,外役監,八德外役監,矯正署,圖利罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高志鵬涉貪遭判刑4年半定讞　喪失立委身分

外役監夢碎！林益世申請遭遴選委員駁回

高志鵬貪汙案1月10日報到入監　新北檢發通知不到即拘

高志鵬移監宜蘭監獄　首日心情平和拒絕公開獄中編號

影／終於進去了！高志鵬搭囚車入監　下週四轉送宜蘭監獄

快訊／屢傳不到！調查官「陪同」高志鵬　16：00上囚車押赴北監

三重慣竊專偷市場攤商　5千飛了臭豆腐老闆嘆：賺的是辛苦錢

和牙醫吵架還被推　病患火大「勒脖撞洗手台」判4月

獨／7旬老夫妻軟腳困火場勇消揹逃出　嬤手抖嘆「傢伙去了了」　　

高志鵬聲請外役監獲矯正署准許　月底前改送八德外役監

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

三重慣竊專偷市場攤商　5千飛了臭豆腐老闆嘆：賺的是辛苦錢

和牙醫吵架還被推　病患火大「勒脖撞洗手台」判4月

獨／7旬老夫妻軟腳困火場勇消揹逃出　嬤手抖嘆「傢伙去了了」　　

高志鵬聲請外役監獲矯正署准許　月底前改送八德外役監

台中住宅大樓起火　1女站8樓窗邊求救！嗆傷送醫

堂哥想查帳「疑挪公款幫小三開咖啡店」　美麗華董座怒告

飛噴對向車道遭輾！帥氣男大生頭顱碎裂　父母見屍哭癱：弟弟回家了

拔瓦斯管又點打火機...窗戶炸飛天花板塌下來　男全身50%灼傷

41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

指侵身障女跳樓逃　被害女父親逮個正著…色男下跪求原諒

新台灣人戴維斯　首次造訪宜蘭推廣基層籃球

小倆辦離婚妻默默掉淚　戶政事務所員工高EQ挽救婚姻

中職／羅力改13日先發　富邦讓伍鐸多調整

扭到腳要先冰敷還是熱敷？　小心處理不當變「習慣性扭傷」

鴻海未於法說前一日公告重訊　證交所開罰新台幣3萬元

新竹市SBIR計畫上路　推企業聯合申請

泡湯好去處！南投北港溪溫泉區榮獲全台溫泉區最佳CP值獎第1名

讓長輩看出美麗新「視」界　1600萬2.5萬付老花眼鏡免費送

日職／王柏融敲二壘滾地球　吉田輝星滿壘飆K火腿領先

同框韓國瑜老字號汕頭火鍋遭拒吃　潘恒旭來了：好吃東西不分藍綠

社會熱門新聞

19歲男見女看護起色心　熊抱摸..

台南小五男童戶外教學　遇大雨躲..

國1轎車碰撞國光客運　駕駛拋飛..

買彩券4年賒帳2700萬！女兒..

阿翔吻謝忻　胡睿兒稱自己性侵案..

少年騎車自摔　慘變輪下亡魂

板模工與15歲少女嘿咻生子　法..

台灣山口組組長　無腦討債被捕

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

她搭上阿羅哈死亡班車　同車乘客..

更新／恆春婦陳屍家中　丈夫拿木..

OL網購私密衣物被誤領　羞告鄰..

裸上身跨坐客人「電臀狂扭」　「..

聽到阿羅哈翻覆趕著當志工　女大..

更多熱門

相關新聞

蘇友辰／檢察官草率起訴不用負責嗎

具有偵查與起訴裁量權的警察與檢察官，必須對案件詳加調查，才能使罪嫌不足的被告免於受到不必要的程序折磨及司法資源的浪費。而檢察官更握有實施偵查、起訴案件的公權力，必須依照證據來發現真相，才不會因權力的傲慢偏見而累及無辜。

投書／台灣稅罰過重，賀一航也是犧牲者！

博恩挑戰釋憲　法官也希望除罪化

阿翔吻謝忻　胡睿兒稱自己性侵案更驚訝

辱罵員工「快給我前科」　《博恩秀》真的要釋憲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面