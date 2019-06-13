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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳慷仁說得好，為什麼廣告不事前審查？

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▲▼CHECK，審查。（圖／pixabay）

▲事前審查對人民的言論自由是一種很重大的限制，言論的事前禁止若不好好規範，將成為打壓思想的工具。（圖／pixabay）

知名影星吳慷仁曾在臉書動態上寫下這段話：「正看電視看到了一個電玩廣告，用了不妥當的動作搭配著雙關語，一個男生用手搭在女生的頭上然後壓在他腹部附近，搭配上女孩的聲音「我幫你6一波」……我不曉得是不是我會錯意，但除了我想到的意思外，我不懂這是什麼時下流行的動作，我很生氣，一是不尊重女性，二是廣告怎麼能這樣播出？電視打開就看到內容，是不是可能對年輕的女孩有所誤導的疑慮。國家通訊傳播委員會（NCC）你怎麼了？這廣告一點也不幽默！」

吳慷仁看到很猥褻的廣告，所以很生氣，希望NCC應該要事前審查，把這種廣告過濾一下，不要讓這種廣告讓人看到。但是NCC有特別出來說：「事前審查，是違憲的！」為什麼「事前審查」是不對的？難道要避免這樣的噁心廣告也有錯嗎？

化妝品廣告，也要政府審核？

我們先來看一個故事：在幾年前，著名的化妝品廣告公司「蝶翠詩」（也就是DHC），想要在Yahoo購物中心刊登「防曬乳」的廣告，結果刊登上去不久，台北市政府衛生局就說：「欸欸，按照《化妝品衛生管理條例》（現已修改為《化妝品衛生管理法》），你要經過我們核准才可以刊登！雖然你有申請，可是你的內容已經超出你的申請範圍了！這樣不行，先罰你三萬！」

為什麼化妝品廣告要事前審查？當初立法目的是這樣說的：「我們之所以要這樣事前審查，是因為怕廣告裡面有猥褻、傷風敗俗、虛偽誇大的內容，為了保護社會善良風俗以及人民的健康，只好這樣管制！」但DHC公司覺得很不甘心，他們覺得國家不應該隨便審查我們做的廣告，因為只要有審查，就會造成廣告製作上的麻煩，可能這個不行、那個要小心，整個廣告製作綁手綁腳，創意也不能好好發揮，而且最重要的是：「廣告」就是一種表達人想法的形式。如果政府可以輕易地審查而拒絕，不就是一種「言論自由」的打壓嗎？所以，DHC公司一路打到大法官解釋。

大法官說：「事前審查言論，不對欸！」

在這號解釋中，大法官認為「事前審查」對人民的言論自由就是一種很重大的限制，原則上是不應該的。除非那個言論一說出來，會對一般人民產生生命或健康難以回復的危險，這樣才可以事前限制。

並且，本案是化妝品廣告，化妝品這種東西，就是擦在人的外在，要嘛是讓頭髮皮膚更加光亮、要嘛是掩蓋體臭，總之就是在修飾容貌的東西啦。而化妝品廣告的目的，就是在吸引大家來買而已，很難想像會對人民產生生命和健康立即性的危險。

大法官認為，立法目的是保護善良風俗，這個和言論自由事前審查所要保護的人民生命、健康權利相比，實在很難說它是重大公共利益欸，因為就算傷風敗俗，也難說對於社會會產生什麼立即的傷害，所以手段和目的上都有問題！最後，大法官宣告當時的《化妝品衛生管理條例》事前審查化妝品廣告的規定，違憲！

不就是化妝品廣告，跟什麼生命健康有什麼關係啊？

看到這邊，大家可能會疑惑，不就是對於「商業廣告」做審查嗎？為什麼要講得這麼嚴重？還講到什麼生命健康威脅？那是因為「言論自由事前審查或是禁止」，有一段可怕的黑暗歷史，使得法律碰到時就必須如此謹慎。

在戒嚴時代，曾經有一部法律叫做《懲治叛亂條例》，裡面的規定都很可怕，如果你曾經發表「顛覆政府」的言行，你會直接適用當時最有名的「二條一」，也就是《懲治叛亂條例》第2條第1項：「犯《刑法》第100條第1項、第101條第1項、第103條第1項、第104條第1項之罪者，處死刑。」翻譯成白話文，就是只要你犯了上述的罪，通通從本來的《刑法》規定改為「唯一死刑」。

而《刑法》第100條第1項是這樣規定的：「意圖破壞國體、竊據國土，或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑……」而按照當時的做法，就是如果抓到你有「言論」是意圖「破壞國體」，就有很高的機率會被處以死刑。

例如什麼言論呢？好比說你是老師，在上課時講過類似「台灣獨立」的言論，或是曾在日記裡寫過你支持社會主義或是共產黨，就有可能會被以這條罪來處理。也就是說，過去確實有人單單因為「言論」失去生命。不僅如此，當時還有《出版法》用來審查各種書籍，政府也會審查「歌曲」，避免書和歌曲出現政府不希望看到的東西。

言論審查，容易成為政府控制的手段

其中一位大法官就在意見書說了這段話：「我國在威權統治時期，事前審查機制也是當時政府打壓異己、控制社會的重要工具之一。殷鑑不遠，尤應引以為戒。即使是在民主時代，也應注意國家改以善良家長自居，而將粗魯的鎮壓暴力，轉換成細緻的規訓工具，繼續沿用。」這也都指向，言論的事前禁止若不好好規範，很容易會成為打壓「思想」的工具。

今天若因為廣告討厭噁心，所以進行事前審查，那麼會產生許多問題。第一，什麼是「討厭噁心」？第二，萬一明天政府開始審查其他議題呢？一不小心，就有可能會變成政府控制社會的可怕工具。因此，如果政府每則廣告都審查，那會非常可怕。

如果我們覺得這則廣告噁心，最可以做的事情就是運用你的影響力，發臉書動態批判，運用不會被「事前審查的言論自由」去思辨、去討論，這樣或許也可以達到你想要的效果，但是這種效果是來自民間的力量，而不是政府的手。當然，吳慷仁已經做了很好的示範了，也謝謝你對社會議題的關心！（本文轉載自《召喚法力》／臺灣商務印書館出版

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關鍵字：法律,司改人權,法律白話文運動,吳慷仁,事前審查,DHC,NCC,言論自由,大法官解釋,出版法

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