桃園復興鄉LED燈弊案　鄉代主席收賄遭活逮重判7年半

▲復興鄉LED路燈弊案，高等法院二審加重判刑。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園縣復興鄉代會前主席張永專，2013年間在審核復興鄉LED路燈標案時，協助廠商取得鄉公所當年度400萬元標案，並收受回扣147萬餘元。當時他與掮客相約取款時，遭法務部調查局人員在餐廳中活逮。一審將他判刑6年，案經上訴，高等法院二審改加重判刑7年半、褫奪公權4年。可上訴。

張永專（46歲）在2010年間，就當選桃園縣復興鄉代表，並順利當選鄉代主席。而他當選後就曾經提出臨時動議，要求施作華陵村之藝術光雕LED燈工程，但因當年度並無預算而作罷。而林姓廠商得知後，就透過林姓掮客，詢問掮客是否有管道可使廠商承作復興鄉公所LED燈具採購案，並同意如果得標，將支付高額佣金予掮客。

掮客在第二年就透過機會認識張永專，2人相約晚餐，掮客告知張永專，LED燈具採購案利益可觀，如張永專從中協助鄉公所採購燈具，使復興鄉公所向廠商下單採購，張永專即可獲取該筆採購金額之一定比例作為報酬，期約賄賂。張永專應允，向當時的鄉長林信義施壓，林信義答應編列400萬元預算。廠商得標後，即約定給予標案金額的37％，當成張永專的回扣。

張永專隨後指示公所承辦人員向該廠商下單購買燈具，承辦人員擔心違法，遲遲不下單。張永專竟在當年12月間，找來承辦人員與公所的總務人員，直接與廠商洽談下單細節，買下161組的燈具。張永專與掮客相約在2013年1月間，於餐廳內交付回扣147萬餘元，檢調單位掌握情資，在交付賄賂時，衝進餐廳逮人，當場活逮張永專收賄，之後依照貪汙收賄等罪，提起公訴。

一審法院認定張永專犯《貪污治罪條例》「圖利罪」，判刑6年、褫奪公權5年，並沒收賄賂147萬餘元。案件上訴二審，高等法院13日宣判，仍認定張永專犯「圖利罪」，但審酌他犯案嚴重侵蝕行政機關編列預算執行之效益，損害全體納稅義務人權益，犯後又未見悔意，因此加重刑度，改判7年6月，褫奪公權4年，並沒收犯罪所得147萬餘元；另外廠商也被依行賄罪判刑1年10月。可上訴。

