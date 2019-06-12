學霸博恩挑戰公然侮辱　法官林孟皇：個人也希望除罪化

▲博恩為了聲請大法官釋憲，親自上陣辱罵員工三字經挑戰公然侮辱罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

因主持《博恩夜夜秀》時故意罵員工被告公然侮辱的曾博恩，其實是個從建中一路念到台大、英法雙碩士的超級學霸，他為了爭取言論自由，12日在法庭上提出台灣不如歐陸有貴族階級，對名譽保障的需要較高，承審法官林孟皇也當庭表示「個人也希望除罪化」，但仍要尊重立法者，會再評議是否需要聲請釋憲。

28歲的博恩本名曾博恩，從建中畢業後，在台大雙修外交、心理，後來到倫敦、巴黎分別念了1個神經科學相關碩士，是個標準的學霸，現在又投資成立薩泰爾娛樂公司，擔任董事以及公司主要負責人。

▲審判長林孟皇也希望公然侮辱除罪化，但強調需要尊重立法者。（圖為資料照／記者蘇位榮攝）

在12日這場被告博恩希望被判有罪，原告律師幫博恩求情輕判緩刑的特殊開庭中，審判長林孟皇開宗明義表示，自己曾經在臉書分享過《博恩夜夜秀》一段評論「恐龍法官」的節目影片，而且林孟皇還發現與原告律師是臉書好友，林孟皇說：「如果要聲請法院迴避，非常歡迎」。

不過博恩只是微微一笑，對於林孟皇後來舉出德國、日本都還有公然侮辱類似的刑事罪名，博恩沉思一會兒後表示，德日都是大陸法系國家，「歐陸有貴族，他們貴族的名譽比生命重要，但是像美國移民社會、文化大熔爐，就沒有這種罪，沒有貴族平民之分，我在想台灣比較像是哪一種社會，我們的名譽權地位有沒有需要這麼高」。

▲合議庭要另外決定是否停止審判博恩案，聲請大法官對公然侮辱與言論自由的爭議釋憲。（示意圖／視覺中國CFP）

林孟皇認為博恩的觀點很有趣，「個人觀點也希望(公然侮辱)能除罪化，但是要尊重立法者」，林進一步指出，聯合國《公政公約》也要保障個人榮譽和名譽，德國的公然侮辱罪規定，除非牽涉公共利益，否則被害人須自己繳錢自訴提告。

此外，原告律師則認為，公然侮辱是指不涉事實指摘損害他人名譽，但既然不涉事實，要如何評價對名譽的損害，這和要說出所依據事實的誹謗罪不同，需要由大法官作解釋。但對於本案到底是否需要停止審理，由法官向大法官聲請釋憲，林孟皇表示，將由合議庭另行評議，全案仍暫訂7月2日上午宣判。

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