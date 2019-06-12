蔡英文王金平都要當來賓　《博恩秀》1年觀看次數5700萬

▲總統蔡英文曾上《博恩夜夜秀》與主持人博恩對談。（圖為資料照／翻攝自YouTube／STR Network）

記者劉昌松／台北報導

《博恩夜夜秀》從2018年8月推出試播集開始，對時政和社會現象極盡嘲諷能事的節目內容，在Youtube頻道累積55萬訂閱戶，總觀看次數更是突破5700萬，至今邁入第2季節目，來賓卻已涵蓋朝野藍綠，蔡英文、王金平、朱立倫都已是座上賓，網路熱度可見一斑，如今再因言論自由釋憲議題躍上新聞版面。



《博恩夜夜秀》是薩泰爾娛樂(STR Network)製作的單口喜劇脫口秀，STR官網介紹薩泰爾取名來自於英文satire(諷刺)，開宗明義就是要以諷刺作為表演核心，並且自許「作為中文世界言論自由的先鋒，我們相信台灣準備好了」。

▲▼王金平（記者林銘翰攝）與朱立倫（朱辦提供）也都曾當過《博恩秀》座上賓。

果不其然，《博恩秀》試播集就在主要單元「欸！」中，直接挑戰台灣談話性節目最常遇到的「妨害名譽」法律問題，雖然節目提出的4個讓現場觀眾不能接受的判決案例，後來被法界人士逐一找出後來4案都被改判，批節目為了笑點，過度省略，「刻意扭曲判決內容讓民眾對司法不信賴」。

不過這些都無損《博恩秀》的影響力，司法院調辦事法官時瑋辰法官在一篇討論節目是否誤導大眾的投書中就寫道，《博恩秀》第1季的試播集5天就吸引13萬觀看人次，「可以說踏出了成功的一步」。

▲台北市議員高嘉瑜主動要求上《博恩夜夜秀》。（圖為資料照／翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

緊接著在第1季10集製播完畢後，薩爾泰又宣布，在2019年4月到7月製播第2季，這次搭上各黨推派總統參選人熱潮，總統蔡英文、藍營王金平、朱立倫分別成為博恩的座上賓的同時，媒體爆出主持人曾博恩在《勞基法》一例一休爭議時，諷刺總統「喜歡舔財團的懶趴」，也曾諷刺飲料店員「難怪你只能去賣飲料」，遭到不少批評，如今又以身試法只求取得釋憲門票，為《博恩秀》再添一項話題。

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