只開業3天！2健身房老闆攜50萬落跑　會員到場傻眼：昨天才繳錢…

▲健身房開業3天就倒了，原先經營的樓層變一片廢墟。（圖／翻攝自《梨視頻》，以下同）



大陸中心／綜合報導

全球掀起一股健身潮，健身房也因此愈來愈火熱。湖北襄陽日前發生一起假營業真詐財的案件，2名年約20歲的男子開設健身房，收取人民幣10多萬（約新台幣50萬元）的會費後，在開業的第3天「關門跑路」。一名男性受害者表示，繳完會費的隔天，就發現健身房「倒了」，「我們在朋友圈裡面發現被騙了。」

受騙的女性表示，原先大家都還「抱有一絲幻想」，認為「他們等一會可能會回來」；直到停業的第3天，發現「原來收錢的二維碼也沒有了」，眾人才慢慢明白，「也許真的是騙子，真的把錢捲走了。」

▼受害者原先還「抱有一絲幻想」。



一名受騙的年輕男孩指出，他才「剛交完會費」，隔天就在朋友圈內發現「健身房是詐騙」的消息，「我們在朋友圈裡知道被騙了，交完錢第2天又知道被騙了。」

警方指出，整起案件共有65人受騙，涉案金額達10多萬元（人民幣，以下同）。警方提到，2名嫌犯中，1人負責招租場地，1人負責招聘銷售人員，但「用的都是假名」。

警方說明，其中1名嫌犯原先就是健身教練，只不過在偶然的機會下，看見了「空手套白狼」的健身房圈錢法，因此與好友共謀，「2個人一拍即合。」員警張偉表示，目前2人已被刑事拘留，詐騙取得的贓款也陸續發還給受害者，「被騙的金額已退還8萬多，其餘仍在辦理。」

▼健身房外面還掛著「正在裝修，敬請期待」的告示。

