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骨灰罈「市價3萬賣20萬」　誆銀髮族投資騙2億！主嫌爽開保時捷

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▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團並查扣名車逮捕林姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團並查扣名下多輛保時捷、雙B名車。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊第三隊與新北地檢署破獲一起詐騙集團販售靈骨塔位、骨灰罈塔位等吸金案件，警方調查，詐騙集團結合不肖銀樓開立假「珠寶證明」，把低價的骨灰罈偽裝成有珠寶價值高價販售，其中一名高齡80歲家住板橋的被害人一口氣被騙7千4百多萬元，警方粗估該集團獲利高達2億多元，林姓主嫌騙到翻爽開保時捷MucanS休旅車，名下擁有5部昂貴轎車及千萬元房產。

▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團並查扣名車逮捕林姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊第三隊日前接獲該詐騙集團犯案情資，會同保警第二總刑大、鐵路警察局刑大、新北警局刑大、北市警局刑大、北市信義分局共組專案小組展開調查，發現林姓主嫌（37歲）成立事業公司，謊稱某殯葬同業公會要採購大量靈骨塔、牌位、骨灰罈等往生商品，聲稱低價販售上述商品吸引民眾投資，誆稱可以把這些購買商品高價轉賣給殯葬公會牟利。

▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團並查扣名車逮捕林姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲詐騙集團使用坊間珠寶證明取信民眾藉此以高價販售骨灰罈。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，發現被害人買的翠玉骨灰罈、成本僅要4～5萬元新台幣，詐騙集團卻勾結銀樓開立珠寶石證明、歹徒藉此騙取被害人：這些骨灰罈是西伯利亞玉石，以超過20萬元新台幣販售給銀髮退休族，藉此謀取暴利。警方統計被騙人數高達18人，警方日前收網逮補林姓主嫌等12名犯嫌。

▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團並查扣名車逮捕林姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲販售往生商品的詐騙集團並查扣名車逮捕林姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

至於歹徒聲稱殯葬同業公會的採購標案，則是詐騙集團自己聲稱並自導自演、導致被害人購買大批靈骨塔產權、骨灰罈後卻無法脫手損失慘重，刑事局調查光板橋區一名80歲高齡老翁便投資超過7千4百多萬購買這些劣質往生商品，慘遭套牢！

專案小組歷經長時間蒐證，於6月10日兵分多路到台北、新北市搜索，並逮捕林姓負責人等12名該公司集團成員，警方並查扣到該公司陳列的骨灰罈10個、買賣合約書、客戶紀錄表、文宣資料、教戰守則、商品價位表、骨灰罈提貨券、電腦、手機等證物。

警方並依詐欺新法查扣林嫌等詐騙犯罪行為買來的、市值合計約新臺幣1,700萬元包含保時捷MACAN S、BMW GT、賓士C300等昂貴轎車5部、名下房屋1間，訊後並依違反詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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關鍵字：往生商品,骨灰罈,詐騙

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