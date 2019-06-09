入住5天...萬元大餐狂點　國中畢冒充博士「專挑大飯店當盤子」

▲陳男白吃白喝已引起各飯店業者注意。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

台北一名僅有國中學歷的陳男，經常以大學演講來賓的身分到各大飯店白吃白住，經多間受害飯店通報，陳男也成為台北市各大飯店的黑名單。陳男再轉移陣地前往新竹「住飯店」，短短2個月，就高達5間飯店受害，諷刺的是，陳男連到警局時，都還提著大飯店的紙袋，讓受騙業者很不是滋味。警方訊後依詐欺罪嫌法辦。

一名陳姓男子，學歷僅國中畢業，竟然假扮成博士研究員，以受邀到各大學演講的名義，大搖大擺到高級飯店白吃白喝，陳男爽吃爽住後拍拍屁股就離開，還向飯店櫃台放話「XX大學總務長會來結帳」，由於飯店事後拿著單據請款失敗，才知道遇到騙子，業者馬上通報「台北市觀光飯店聯合防範系統」，要求飯店業者小心此人。

學歷不高但腦筋卻動得快的陳男，見台北地區飯店已經無法再拐騙，又將壞主意打到新竹地區，從4月份開始，陸續到3、4星級飯店騙吃騙喝，觸及範圍更有煙波、福泰、金世紀、福華…等知名飯店，陳男作風大膽，絲毫不客氣，連住5晚還要吃上萬元的高級大餐，眾飯店事後得知自己變成冤大頭，都氣憤不已，連忙通知其他同業，務必嚴防。

不過，即使飯店業界發出通報，陳男仍於5月30日再次成功拐騙，這一次陳男以「受清華大學邀請前來演講的研究人員，清大與飯店有簽合作廠商，總務處會前來結帳」為由，大大方方的入住位於新竹市中心的「卡爾登飯店」，飯店安排了陳男入住5天，期間陳男還不斷點高級牛排等大餐享用，花費數萬元。

6月3日，陳男正準備離開飯店，櫃台人員才收到其他同業傳來的警訊及影像，赫然發現自己也被騙得團團轉，始作俑者還在面前，氣得當場報警將他逮捕。陳男坦承犯案，只是陳男到警局製作筆錄時，竟還帶著印有「福華飯店」紙袋的衣物，更是讓業者氣得牙癢癢的，警方訊後依詐欺罪嫌法辦。