碟王科技老董訛HTC前老總購地　判賠1.2億

▲碟王科技負責人張炳裕，詐騙HTC前總經理，遭判刑確定，今再遭判賠。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

碟王科技開發公司負責人張炳裕，資金週轉名義，向宏達電（HTC）台灣區前總經理朱光啟詐騙，指稱願意轉讓士林官邸附近的精華土地1／10的持份。但張炳裕取得1億2千多萬元售地款後卻不辦理土地移轉登記，遭控詐欺。張男二審遭判刑2年8月，被害人求償，高院判決張男須賠償1億2千餘萬元。可上訴。

本案發生於2011年7月間，張男因資金周轉需要，找上朱光啟，謊稱在士林官邸附近有塊精華地，願割愛出售1／10持分（約43.4坪），張男以每坪280萬元計價、賠售，售價為1億2152萬元，保證土地日後每年獲利可達30％。朱男信以為真，支付款項給張男，但卻遲遲未收到買賣契約書和土地權狀。

朱男私下調查，赫然發現土地所有權是威剛公司，根本沒有要過戶，朱男不滿，一狀告上法院。刑事部分，台北地院一審依詐欺得利罪，將張男判刑2年8月，並宣告沒收未扣案犯罪所得5千萬台幣、150萬美金和541萬餘元人民幣。案經上訴，高等法院2月間駁回上訴。

朱男提出附帶民事訴訟，高等法院審理後，依照刑事判決，認定張男確實構成侵權行為，因此11日判決張男敗訴，必須賠償5千萬台幣、150萬美金和541萬餘元人民幣，合計1億2152萬餘元，可上訴。

本件另外衍生案外案，張男因在空白支票上偽簽威剛公司董事長陳立白名字，最高法院前年依行使偽造私文書判刑1年定讞。

