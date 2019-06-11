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中央通訊社內馬達凌晨冒火煙　警報器大響管理員急報警

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▲▼松江路上的中央通訊社內，凌晨傳出火警，但燃面積僅一坪，並無造成人員傷亡。（圖／記者趙永博攝）

▲松江路上的中央通訊社內，凌晨傳出火警，但燃燒面積僅一坪，並無造成人員傷亡。（圖／記者趙永博攝）

突發中心／台北報導

台北市中山區松江路上一處辦公大樓內，11日凌晨4時許突然警鈴大響，管理員驚覺警鈴響後，急忙報請119前來查看。消防人員迅速趕抵現場，發現位於6樓的中央通訊社內有煙霧竄出，拉出水線就上樓要滅火。當救災人員找到火源時，才知道是冷氣的送風馬達疑似因為老舊，而引發電線走火，所幸火勢很快就熄滅，也並無造成人員傷亡。

消防人員表示，台北市消防局11日凌晨4時許接獲報案，指出在松江路一處大樓內，有警鈴作響並有煙霧竄出。消防人員不敢大意，派出各式車輛17輛及消防人員52名趕往事發大樓，並由大樓管理員引導前往起火樓層。起火處在大樓6樓中央通訊社的員工健身房內，但由於現場煙霧瀰漫，消防人員只好趕緊使用熱顯像儀器，才得以順利找到火源。

起火點為大樓內部的冷氣送風馬達，疑似是因為老舊才造成電線短路起火，由於起火點周遭並無易燃物，而火勢僅燃燒約1坪後就自行熄滅。消防人員在確認殘餘物並不會復燃後，迅速將現場煙霧排除，最後才收隊離開。這場突來的火警並無造成人員傷亡，也不影響公司整體運作，而財物損失部分，還要等相關人員評估後，才能夠進一步釐清。

▲▼松江路上的中央通訊社內，凌晨傳出火警，但燃面積僅一坪，並無造成人員傷亡。（圖／記者趙永博攝）

▲中央通訊社內相關人員趕抵大樓，協助處理火災後續事宜。（圖／記者趙永博攝）

▲▼松江路上的中央通訊社內，凌晨傳出火警，但燃面積僅一坪，並無造成人員傷亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員出動各式車輛17輛及52名消防人員到場協助滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼松江路上的中央通訊社內，凌晨傳出火警，但燃面積僅一坪，並無造成人員傷亡。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：馬達,管理員,中央通訊社,火災,冷氣,健身房

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