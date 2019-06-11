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婆媽最愛！Jamie Oliver印花集點又來了　全聯年中慶回饋10%祕訣公開

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▲▼全聯年中慶 。（圖／業者提供）

▲全聯年中慶6/14正式登場。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／台北報導

超市龍頭全聯自5/24上線行動支付品牌PX Pay後，才兩周時間就已突破百萬下載數。為加強宣傳力道，業者可是下足重本接連祭出優惠活動，繼端午節推出點數回饋100倍，緊接著登場的年終慶最高更回饋至少超過10%，加上Jamie Oliver、BRUNO料理神器等集點換購，預計下載數可再成長。

全聯自11年前起開始賣生鮮，每破百店就推出生鮮年中慶，而今年活動自6/14正式登場，並從生鮮擴大到全店品項，約有超過300件商品祭出第2件5折優惠。同時，呼應年中慶「照食譜煮不如照醬煮」、「先買醬再買菜」的料理新主張，一口氣推出超過100款醬料包，換算最低只要20元起。

除了增加優惠商品數，全聯這次年中慶還再次推出婆媽最愛的Jamie Oliver印花集點活動，共計8款商品，包含多功能食物處理機、電動調理攪拌棒三件組、4款耐熱玻璃保鮮盒等。6/14～10/17只要到全聯單筆購買滿200元即贈印花一枚，每週六日單筆每滿400元再加贈2枚，共計18週。

▲▼全聯年中慶 。（圖／業者提供）

全聯指出，自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成六檔，每檔換購金額皆達億元以上，其中去年推出的Jamie Oliver印花集點活動創下了目前換購量最高的紀錄，四個月內衝出了約150萬件天量，因此這次再次推出，預計整檔換購量至少可達120萬件。

不僅再次推出Jamie Oliver印花集點活動，全聯自6/14起同步推出換購BRUNO系列廚具活動，最低用300點福利點即可換購，或於年中慶期間購買生鮮單筆每滿200元即可獲得1生鮮積分，用4生鮮積分或10生鮮積分也可加價購，最低3折起，共7款商品皆為限量。

至於如何在年中慶拿到回饋10%祕訣，全聯表示，先使用一銀、台北富邦、永豐三家銀行信用卡儲值至PX Pay，儲值共900元，總回饋率超過6%；再用儲值金消費800元，可獲得加碼5%，兩步驟即可讓PX Pay用戶最高回饋至少超過10%。

另外，家樂福自即日起至6/30期間，於Carrefour pay內申請或登入數位會員，周周可抽IPHONE XR以及即享券5000元。業者指出，目前會員綁定約有2萬多人，接下來將正式推出錢包功能，除了與國內9成銀行合作外，儲值金還能轉贈，讓消費者使用更便利。

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