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展場限定飲品必喝！星巴克「咖啡旅程特展」來了　憑導覽手冊可不限次入場

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▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

▲「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展即將於7/3～7/28展出。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

每年暑假，咖啡迷最期待的咖啡盛事又來了！星巴克咖啡旅程特展即將開跑，今年度以「Espresso Your Style」為概念，期望讓消費者體驗「義式濃縮咖啡」啟程，包含從咖啡豆起源到咖啡豆不同烘焙程度的過程。同時，展場還將限定販售「濃縮雲朵英式艾爾Espresso Cloud English IPA」飲品。

星巴克自2014年起開始舉辦「Coffee Journey咖啡旅程」特展，並創下至今已逾25萬的觀展人次。而邁入第六屆的「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，除了有互動裝置外，還邀請黑圍裙咖啡大師帶領民眾創造屬於自己的「義式濃縮咖啡」。

星巴克指出，本次特展也搶先釋出全新展場限定飲品「濃縮雲朵英式艾爾Espresso Cloud English IPA」，將發想自美國星巴克夥伴的創作，僅在美國Roastery及特殊店型販售的飲品加以調整。

「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，將於7月3日起至7月28日於華山文創園區西2館開展，售票280元，內含導覽手冊、2019Coffee Journey紀念提袋及紀念鉛筆，並可憑導覽手冊內的飲料兌換卡兌換指定飲品，且能不限參觀次數進場。即日起至7月2日於Accupass網站線上販售限量早鳥票250元。

另外，路易莎為歡慶13周年慶也推出黑卡會員專屬優惠，自6月10日至6月14日期間，可享有1餐食+1飲品總金額8折優惠。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

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關鍵字：星巴克,咖啡,Coffee Journey咖啡旅程

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