夏天就是要喝！5000毫升桶裝霸氣豪飲　家樂福「啤酒博覽會」來了

▲家樂福啤酒博覽會開跑。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

夏天就是要暢快喝啤酒！隨著氣溫逐漸升高，各家通路業者的啤酒業績也隨之成長，而家樂福自即日起至6/18則開跑「啤酒博覽會」優惠活動，網羅50個國家品牌達500多款啤酒，其中更有85款為新上市與獨家，以及5000毫升重量級桶裝，提供消費者更多選擇。

家樂福去年推出「啤酒博覽會」優惠活動，即帶動啤酒業績成長6%以上，因此今年更是主力強打，除了本土品牌還引進更多國外知名品項，包含比利時高分啤酒的小精靈、澳洲精釀熱銷款的小天使等；同時，這檔還推出5000毫升「荷蘭海尼根分眾量桶」、「保拉納德國啤酒桶裝」特價優惠。

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家樂福指出，今年看好整體啤酒市場成長，還特別與中華職棒合作，推出限量臺虎精釀中華職棒30週年啤酒禮盒，並自即日起至6/18還祭出會員好康，單筆購買啤酒/洋芋片/堅果核果系列商品滿399元送30元現金折價劵（單筆最多送990元），預計單就啤酒業績就可較去年成長10%以上。

另外，愛買則自即日起至6/18舉辦「豐台灣」台灣週，集結500項台灣生鮮農產、排隊名店美食、產銷履歷農產品、外國觀光客必買台味，當日單筆消費滿988元免費送限量客家花布設計「台灣好客保溫保冷包」，更獨家量販抽價值3萬元「環島之星」觀光列車雙人遊，全台分店各抽1組。