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百貨年中慶加碼　新光三越綁定贈百點、環球滿額加送100元抵用券

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▲新光三越針對會員推年中慶加碼。（圖／新光三越提供）

▲新光三越針對會員推skm pay綁定年中慶加碼。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨年中慶進入第二波，加碼也紛紛釋出，新光三越針對貴賓卡友，首度推出App綁定skm pay，即可馬上獲得100點，等同1萬元消費才可累積的點數；環球購物中心則祭出限時加碼，6／16前旗下新北中和、桃園A8、屏東市、新左營車站門店，消費滿額用聯名卡再加贈100元至200元抵用券。

新光三越年中慶檔期還未跑完，便釋出針對會員的加碼活動，即起至6／30止，下載APP並首次綁定skm pay，便可直接獲會員點數100點；而6／16前於新光三越APP上扣點數50點，即可回饋500元抵用金，另針對綁定skm pay特定4家銀行，包括台新、新光、花旗與玉山銀行信用卡，首次使用單筆消費滿3,000元，再加贈會員點數100點。

環球購物中心搭配端午連假加碼回饋，6／16日在新北中和、桃園A8、屏東市全館指定服飾、配件專門店，當日累計滿5,000元即送300元抵用券，持聯名卡還可再加贈100元抵用券。而Global Mall新左營車站則是累計滿3,000元即送200元抵用券，持聯名卡還可再加贈100元抵用券。

SOGO台北店年中慶則在6／18前，推出持指定銀行卡消費，忠孝店全館單卡累計滿3,000元送300元抵用券；小家電、按摩器材、珠寶、7F鐘錶、Meissen滿1萬元送1,000元抵用券；黃金、鐘錶區滿1萬元送500元抵用券。另復興與敦化店，全館單卡累計滿3,000元送200元抵用券，指定精品滿2萬元送1,000元抵用券。

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