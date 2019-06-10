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又一電商加入點數戰局　momo幣趁618年中慶順勢推出

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momo購物網618年中慶（圖／業者提供）

▲momo購物網在618年慶中趁勢推出momo幣。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

看好點數經濟效益，電商、超商、超市等不少通路推出自家獨有的點數，強調深化服務體驗，可用做購物折抵或換贈品，但另一方面也是在建構起生態圈，藉此提高用戶黏著度，除了深耕已久的樂天市場，像是東森購物、PChome24h購物在近年都陸續跨足點數領域，momo購物網也趁著最近618年中慶悄悄推出momo幣。

近期電商618年中慶開打，在momo購物網祭出多項互動式遊戲中，首次出現momo幣加入行銷活動回饋給會員，而根據使用規範，momo幣視同現金使用， 1 momo幣=1元，之後可於購物時折抵使用，但有使用期限。儘管網站沒有強力宣傳，但也反應平台正式加入點數戰局，只是玩法不同於一般透過消費累點方式獲得，momo表示未來將搭配行銷活動推出，根據各方案給予不等的回饋。

比momo購物網更早搶攻點數市場的東森購物，統計從2018年7月發行東森幣至今，共發出22.9億，從使用情形來看，以訂單付款用途最多，占32.9%，其次則是玩遊戲；由於結帳可折抵部分金額，是不少會員認為最實惠的地方，因此當東森幣有加碼回饋時，亦拉抬活動業績成長，例如去年雙11，在東森幣回饋10%加持下，帶動業績成效多出2～3倍。

主打p幣的PChome24h購物，自2018年下半年開始推出，半年來已發了5億多，為拓展p幣生態系，今年3月宣布與日本樂天攜手組成策略聯盟後，樂天市場超級點數5月中起加入p幣兌換體系，再加上UUPON、OPENP0INT、Hami Point、HAPPY GO、亞洲萬里通、PayEasy，目前提供6大點數兌換服務，p幣使用通路數已達55,000店。

不只是線上，點數在線下也很熱絡，尤其是在超商、超市，點數經濟意外帶動拍賣網站的熱搜及熱銷。露天拍賣調查指出，以7-11點數來說，高雄市是全台購買力最強的縣市，若深入到年紀，最會買的則是落在台北市萬華區、45～50歲媽媽們，點數消費力是台北市其他區的近10倍；全聯點數則是更有趣，以整體銷售狀況來看，70%買家為男性，全台最會買的是新竹縣、50～55歲爸爸們，他們榮登「愛家神隊友」，購買點數後再去換贈品。

露天拍賣表示，除了點數熱銷，其他的集點贈品也很熱門，其中4、5月所有商品總搜尋量就超過了20萬次，像是馬克杯、保溫杯、餐盤等都很夯，消費者可以在平台上直接購買喜愛的角色商品。

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