每秒賣出10杯！「超商咖啡霸主」年賣3.2億杯　配方升級不漲價

▲小7 CITY CAFE PREMIUM精品咖啡版圖將達1000店。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣咖啡市長逐年成長，其中小7挾五千多家門市優勢，CITY CAFE去年熱賣3.2億杯，等於平均每秒就賣出10杯，創造130億營收，市佔率達四成，持續坐穩「超商咖啡霸主」寶座。為再往上突破，業者今年將有兩大全新作法，除了把咖啡豆配方升級並強調不漲價外，更要大舉擴展精品咖啡版圖。

據外部統計，台灣現煮咖啡市值達450億元，每100人就有64人喝現煮咖啡，相當於平均每人每週喝1.6杯咖啡，重度咖啡愛好者一週甚至購買3～4杯以上，其中訴求豆種、產地及莊園的咖啡更高達倍數成長，市場潛力驚人。

因此，近來各家超商除了升級咖啡豆配方外，也紛紛推出更高品質的單品或精品咖啡。其中，小7於去年初即在部分門市測試販售「CITY CAFE PREMIUM」精品咖啡，創下最高單日單店熱銷超過400杯的紀錄，更發現不僅北部地區消費者喜愛，連中南部的反應都很好。

小7指出，精品咖啡比單品咖啡訴求使用單一地區的咖啡豆標準更為嚴苛，並得獲得國際認證—咖啡品質協會杯測認證風味超過80分以上，數量有限且成本高。目前全台已有400間門市販售，占整體門市近10%，售價80元，主要購買客層多以白領階層及辦公、高級住宅等高單價商圈為主。

而今年小7將加速精品咖啡展店，預計年底將展至1000店，並期望未來每一家門市都有販售。同時，CITY CAFE配方也全面改用「巴西莊園豆」，強調品質升級但價格不變。業者說，今年將斥資近12億元導入4,200台全新設備，具有急速冷卻、綿密奶泡以及出杯更快速等功能。

小7表示，CITY CAFE自2004年上市至今，連續14年穩健成長，期望今年透過精品咖啡、咖啡豆配方升級、導入新設備等作法，預估今年底將衝破3.3億杯。而目前只有一家的「不可思議精品咖啡」，預計也會持續展店。

另外，全家則於2017年底率便利商店之先，接連推出兩波限量100%單一產區單品咖啡，首波約9個月賣完，而第二波約6個月。業者指出，兩波單品咖啡年賣破千萬杯，其中單品嗜好者中有高達6成比例，每天都會到全家買咖啡，顯見咖啡饕客養成計畫奏效。

全家指出，自2015年攜手策略夥伴UCC展開咖啡品質向上計畫，除了咖啡豆、烘豆技術提升外，也投資6億逐步更換雙豆槽咖啡機，這四年來帶動咖啡業績成長170%。去年 Let’s café年銷量達1.2億杯，創造40億元營收，其中單品咖啡業績佔整體咖啡業績一成。預計今年底全台門市都能買得到單品咖啡。