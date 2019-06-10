夏季限定！超商「咖啡新寵兒」引爆潮流　氣泡飲+咖啡超清涼

▲全家Let's Café首推水果氣泡咖啡特調。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，各家超商紛紛推出清涼新品。其中，全家跟小7都推出氣泡咖啡新品，強調酸甜氣泡滋味，預計將成為不少消費者的夏天消暑新寵兒。

看好消費者嘗鮮需求，全家 Let’s Café於6/19起首推季節限定水果氣泡咖啡特調「陽光紅柚氣泡特調」，結合美式水果葡萄柚果露及咖啡，再加入FamilyMart Collection氣泡水，濃淡可自己調整，每杯售價65元。

全家指出，去年看好夏季冰飲需求及消費者嘗鮮心態，推出檸檬味西西里咖啡，兩周即熱賣超過10萬杯，顯見消費者對清爽水果風味飲品接受度高。因此，今年則看好氣泡水成為近年消暑新寵，結合自有品牌氣泡水推出新品，期望引領咖啡風潮。

而小7也將於6/19推出CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡，同樣為季節限定飲品，主打使用台灣屏東一整顆檸檬原汁加入咖啡，並結合Cheers氣泡水，售價80元（限冰飲特大杯）。

另外，今年小7也將加速精品咖啡展店，預計年底將展至1000店，並期望未來每一家門市都有販售。同時，CITY CAFE配方也全面改用「巴西莊園豆」，強調品質升級但價格不變。業者說，今年將斥資近12億元導入4,200台全新設備，具有急速冷卻、綿密奶泡以及出杯更快速等功能。

小7表示，CITY CAFE自2004年上市至今，連續14年穩健成長，期望今年透過精品咖啡、咖啡豆配方升級、導入新設備等作法，預估今年底將衝破3.3億杯。