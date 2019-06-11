「柯文哲、韓國瑜應覺悟」 賴清德：柯市長應該放棄兩岸一家親

▲高嘉瑜替賴清德站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選民調10日開跑，前行政院長從9日開始為期三日的車隊掃街行程，11日最終日從新竹北上凱達格蘭大道，象徵「前進總統府」。賴清德下午近五點停靠台北賓館前，他向現場守候支持者致意，致詞時他強調台灣主權重要性，賴清德也對台北市長柯文哲喊話，「柯市長應該放棄兩岸一家親」。

賴清德表示，他一路上接收到民眾滿滿的熱情，「你認為我曬太陽、淋雨辛不辛苦？這和民主前輩打拼相比根本都不足道，我們要克服各種困難，歡喜做甘願做，其實我是歡喜的，因為承擔就是一種喜悅。」

賴清德指出，台灣要承擔責任，以香港為例，兩天就有超過一百萬人上街頭，把孩子、老人算進去，七個人就有一個人上街頭，他看台灣還沒有一百萬人同時上街頭的紀錄，香港如今局勢險峻，香港沒辦法決定自己的命運，台灣很可能就是第二個香港。

話鋒一轉，賴清德向柯文哲及韓國瑜喊話，「今天我希望柯文哲市長應該要放棄兩岸一家親，中國大陸要併吞台灣是鐵的事實，韓國瑜市長也應該覺悟起來，雖然可以讓你賣一些農產品，但這個不足取」。

賴清德強調，面對對岸的強勢，台灣人應該要堅定民主，他懇請支持者力挺自己，接到民調電話要支持賴清德，讓他代表民進黨參加總統大選。