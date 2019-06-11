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揮別公主頭！高嘉瑜相挺賴清德全身濕　化身「毛巾妹」萌站台

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▲高嘉瑜替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝）

▲高嘉瑜替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德壯大台灣車隊11日來到最終第三日，一路從新竹開到凱達格蘭大道，不過卻正好遇上全台超大豪雨。港湖女神高嘉瑜在捷運雙連站上車陪賴清德邁向凱道，面對大雨絲毫澆不熄她的熱情，賴清德最後在凱道停車，向現場滿滿支持者宣揚理念，一旁的高嘉瑜拿起毛巾遮頭，意外揮別她的招牌公主頭，新造型超萌。

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜從雙連站加入車隊，一路陪賴清德到終點凱達格蘭大道，面對台北超大豪雨，絲毫澆不熄高嘉瑜熱情，一路上沒拿麥克風，扯破喉嚨高喊「賴清德加油」，女神和賴神難得合體，吸引超多民眾拿出手機圍觀，面對民眾上前，高嘉瑜和賴清德也熱情與支持者合照。

賴清德車隊最終站停靠凱達格蘭大道，支持民眾早早就在現場等候，看到賴神現身紛紛吶喊「賴總統好」。賴清德致詞時表示，雖然遇到下大雨，不過他的心情滿是喜悅，因為能夠承擔責任就是一件喜悅的事，沿路感受到民眾的滿滿熱情，讓他非常感動，他也呼籲支持者記得回家接電話，讓他從民調中勝出，成功代表民進黨參選2020總統大選。

賴清德向支持者演說，高嘉瑜站在車上相挺，看到有支持者遞上毛巾，全身溼透的高嘉瑜馬上接過來往頭上放，意外讓她短暫揮別招牌公主頭，用超萌新造型替賴清德造勢。

▲▼高嘉瑜替賴清德站台。（圖／記者蔣婕妤攝）

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,港湖女神,高嘉瑜

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