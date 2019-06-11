開協調會北市官員放鳥　洪健益衝議場拍桌飆罵

▲永順大樓停車場將面臨強拆命運。（圖／永順大樓停車場自救會提供）

記者陳家祥／台北報導

位於台北市信義區的永順大樓，因地下停車場夾層屬違建，5月16日北市建管處到場強制拆除，但現場發現大樓有鋼鐵裸露、混凝土剝落等問題，拆除夾層本體對大樓結構影響甚鉅，因此僅先拆除車道。對此，市議員洪健益11日下午在總質詢開始前，現身議會暴怒痛批市府官員協調會未到，大罵「你的副市長、幕僚跟著你沒辦法做紀錄的話，你幹嘛跟議員開會。」

洪健益痛批，市府官員在會議中答應，6月11日早上11點同意要開會，但今天沒有到，「如果要修理我洪健益我OK，要給我漏氣我也OK，要怎樣做我都沒有意見，但是希望市長在總質詢答應的副市長在會議中答應的，你們要做，連基本的開會就我一個人跟十幾個陳情人。」

洪健益在飆罵過程中數度拍桌、摔手機，情緒相當激動，隨後副議長葉林傳出面打圓場，要府會連絡人、市府官員等去了解一下情況；而坐在台下準備上台備詢的柯文哲也被這突如其台的插曲打斷，坐在位子上不知所措，似乎不知道洪健益所罵為何。

針對議員關心永順大樓，建管處補充，永順大樓因其地下室違建夾層之構造，與大樓地下室結構體緊密相連，因該大樓是民國70年興建完成，現況有疑似海砂屋現象（部分樓板混凝土剝落丶鋼筋裸露），強制拆除違建物本體，恐影響整體建物安全，是建管處現場拆除車道，並以安全維護設施進行全區封閉，使違建夾層空間無法再停車使用。

建管處指出，永順大樓案因前經監察院104年11月列管在案，經行政訴訟程序至今年5月才執行拆除。建管處處將於近日秉辦府函向監察院具實陳報個案處理情形，望請監察院諒察並解除列管。

建管處指出，下週將由府級長官就本案召開協調會，邀集該大樓管理委員會丶地下室停車場自治會及關心本案議員就後續相關事宜進行協商。