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李艷秋遭韓粉指「拿錢幫郭台銘講話」怒提告　韓國瑜道歉了

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記者李唯甄、洪正達／高雄報導

資深媒體人李艷秋遭一名女性韓粉留言，指稱她拿了郭台銘的錢，讓李艷秋氣得怒告該名女子妨害名譽，並在臉書PO文寫下給韓國瑜的3點善意提醒，對此，高雄市長韓國瑜受訪表示，自己有看到這篇文章，也認為這些言論對李艷秋非常不尊重，「我在這裡對李艷秋女士感到抱歉」。

▲▼ 0611_韓國瑜聯訪_下午場 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜隔空對李艷秋道歉。（圖／記者洪正達攝）

李艷秋11日在臉書發文，「為什麼告她？因為她接連在臉書留言，指我拿了郭台銘的錢，所以幫郭抬轎。對這種人，我絕不姑息，刑事之外，附帶民事賠償」。李艷秋表示，「指控一名新聞人拿錢捧人，是絕大的羞辱，我的新聞生涯中，絕不容許有任何人、用任何方式對我做這樣毫無證據的羞辱！」。

▲李艷秋霸氣提告。（圖／翻攝臉書李艷秋的新聞夜總會）

▲李艷秋對韓粉提告。（圖／翻攝臉書李艷秋的新聞夜總會）

另外，李艷秋也寫下3點聲明、以及給韓國瑜的3點善意提醒，包括「請韓市長正視韓粉到處衝殺的不理性行為，讓中間選民離得更遠」、「韓市長幕僚眾多，應該要有人花點力氣時間研究，畢竟，一室之不治，何以天下國家為？」，提醒韓國瑜應該約束韓粉，「畢竟選舉需要朋友」。

對此，韓國瑜受訪表示，「這些對李艷秋女士的不實指控非常不尊重，所以我在這裡特別對李艷秋女士感到抱歉」，並再次隔空喊話「支持韓國瑜的好朋友，在網路發言不要過度激烈，千拜託萬拜託、一定要遵照我講的愛與包容」。

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關鍵字：李艷秋,郭台銘,韓國瑜,韓粉,提告,妨害名譽

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