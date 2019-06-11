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陸國防長稱「不計代價維護統一」　路透社：讓台灣更團結

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▲▼聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝） 

▲國軍漢光演習聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

中國大陸國防部長魏鳳和本月初表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，會不惜一切代價維護統一，引發各界熱議。《路透社》全球事務專欄作家阿普斯（Peter Apps）指出，這樣的說法是個致命的錯誤，明年台灣將舉行總統大選，這番恐嚇不但沒有達到陸方的預期作用，反而讓台灣更團結，增強執政黨的權力。

魏鳳和日前在新加坡香格里拉對話中表示，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。」阿普斯則在專欄中指出，這場對話中魏鳳和特別著重「威脅台灣」與「替天安門事件辯護」兩大重點，可惜在台灣的問題上犯了錯，不僅沒威脅到台灣，反而讓執政黨利用這點，告訴台灣人民中國大陸日益茁壯的野心，成為了總統蔡英文尋求連任的有利條件。

阿普斯提到，近來北京當局對兩岸關係的態度，讓兩岸緊張局勢不斷升級，「國民黨籍的韓國瑜若是當選，將會是北京多年來推動台灣和平統一的最佳機會。」面對這些威脅，台灣只有尋求盟友以及加強自身防禦兩種選項，而魏鳳和的談話，會加快目前台灣政府對這兩種選項的準備工作，也讓「和平統一」變得更加困難。

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關鍵字：魏鳳和,國防部長,解放軍,香格里拉對話會

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