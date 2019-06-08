對美國秀肌肉？　火箭軍敏感時機首曝東風-31發射照

▲火箭軍首度在官方微博曝光東風-31發射照。（圖／翻攝自微博「東風快遞」）

軍武中心／綜合報導

正值中美貿易戰白熱化之際，解放軍近日有意無意陸續對外展示重要軍備武器。繼疑似新一代潛射彈道導彈巨浪-3測試照曝光後，火箭軍首次在其官方微博「東風快遞」公開東風-31洲際彈道導彈發射照，對外部展示肌肉意味濃厚。

東風-31被視為中國陸基戰略核威懾力量之一，與東風-5B、東風-41共同構成可靠的核反擊力量。該型導彈於1999年8月2日首次試射成功，射程超過8000公里，隨後推出改型東風-31A射程則超1萬1000公里，同時中方持續對其進行改進，以提升其生存能力和精確打擊能力。

當然最備受矚目的，無疑是2017年解放軍慶祝建軍90周年閱兵中首度亮相的最新型東風-31AG洲際導彈。陸媒指出，作為東風-31A的後續改進，東風-31AG導彈使用三種新技術。一是採用全驅動越野車底盤，提高導彈的機動能力；二是採用野外無依托快速發射，提高系統生存能力；三是採用分導式多彈頭，提高突防能力。

▼解放軍建軍90周年閱兵由核導彈方隊最後接受檢閱，最新型東風-31AG洲際導彈壓軸亮相。（圖／翻攝自央視）

值得注意的是，由中國萬山公司獨立自主研製的WS51200型自行式超重型特種越野運輸車，在2011年亮相後隨即就被應用於東風-31AG的TEL車底盤，而TEL是Transporter Erector Launcher的縮寫，意即運輸-起豎-發射一體車，這透露東風-31AG能夠做到隨停隨打，而非如東風-31和東風-31A需要依賴「預設陣地」，使該導彈成了真正意義上的陸基機動發射的洲際飛彈。

此外，東風31-AG的儲運發射筒也比東風-31和東風-31A還要粗壯，暗示其能容納更多的固體燃料，射程自然也會更遠。據推測，該導彈的射程可達12000公里，幾乎覆蓋美國全境。

▲大陸日前多地天空出現不明飛行物，疑似解放軍正在ˋ試射巨浪-3。（圖／翻攝自微博）

至於早先在中國各地區拍攝到出現不明發光體，疑似為試射傳聞已久的巨浪-3型洲際潛射彈道導彈，是由陸基型「東風-41」洲際導彈改進而成，陸方聲稱其射程超過12000公里，若從南海海域發射可直攻美國紐約、華盛頓等主要城市，在中國近海出擊則可覆蓋美歐全境，預計2020年服役。

大陸知名軍評陳光文也進一步分析，從各地網友拍攝的照片來看，這個發光物的移動沒有傳統導彈那麽快，而且呈現出高空機動的姿態，這與中國過去試驗的高超音速武器十分相像。由此可以判斷，從渤海灣水下核潛艇如094B或096型上進行新型潛射戰略導彈的試驗，而試驗的可能是「搭載高超音速武器彈頭」的新型巨浪-2B或巨浪-3導彈。