陸國防部長魏鳳和：有人敢分裂台灣，中國軍隊不惜一戰！

▲大陸國防部長魏鳳和 。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國國防部長魏鳳和2日於新加坡香格里拉對話會上表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。」

根據《環球時報》報導，魏鳳和發表主旨演講時指出，世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。去年他訪問美國時，美國朋友告訴他，林肯領導打贏了南北戰爭、防止了美國國家分裂，因此成為美國歷史上最偉大的總統。美國統一不可分割，中國當然也統一不可分割。「中國必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？」

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

他也喊話，「我要正告民進黨當局和外部干涉勢力:第一，任何分裂中國的企圖都不可能得逞。第二，任何干涉台灣問題的行徑都注定失敗。第三，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。我們願以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，但決不承諾放棄使用武力。維護國家統一是軍隊的神聖職責。如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？！」

第18屆香格里拉對話會31日在新加坡開幕，約40個國家的國防部長、軍官和專家學者與會，聚焦亞太地區安全新挑戰。中國國務委員兼國防部長魏鳳和率團出席會議，以「中國與國際安全合作」議題作大會發言，並會見多國代表團團長。