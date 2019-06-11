連假前才剛完成例行性檢修！　阿羅哈客運「衝出邊坡」2死14輕重傷

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡釀嚴重傷亡。（圖／地方中心翻攝）

記者賴文萱／台北報導

國道1號彰化段10日晚間近10時許驚傳重大車禍事故！一輛阿羅哈客運行經國道1號彰化段南下206K處戰備道時，突失控衝出邊坡，整輛巨大車體直墜平面道路，嚴重變形扭曲，車內包括司機、乘客共16人，現已知2人死亡、14人輕重傷。阿羅哈客運表示，該車輛為2012年出廠，近期才剛完成例行性檢查，已派員調監視器了解事故原因。

彰化縣消防局指出，這起車禍發生在晚間9時55分，共出動40名人員到場救援，現已全數將受困傷者救出，車內16人（11男、5女）分別受到輕重傷，送往彰基、員基、秀傳、衛部彰醫院救治。

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▲一輛阿羅哈客運突失控衝出邊坡，已知2人死亡、14人輕重傷。（圖／地方中心翻攝）

阿羅哈客運總經理官明穎表示，目前公司已經啟動成立機動小組，目前所有主管都在前往現場的路上，初步了解，這輛車子為2012年出廠，所有檢修狀況都完善，車子在端午連假疏運前也才剛做完例行性檢查，車況沒有問題。

至於駕駛部分，其駕車才6、7小時不到，沒有連班，工時符合法規標準，但由於駕駛現在處在驚慌狀態，還沒辦法完全還原當時狀況。阿羅哈客運指出，公司目前已派員調監視器，要去了解事故原因，看是否是為閃避什麼東西才發生意外。