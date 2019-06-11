阿羅哈翻覆前「像坐雲霄飛車」　生還乘客稱：整車搖晃還壓到貓眼

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阿羅哈客運10日行經國道1號彰化段失控衝下邊坡，釀成2死14傷。其中受傷的王姓男子被送到醫院治療時指稱，郭姓駕駛當時車子開到一直搖晃，還頻頻壓到嵌於道路上的反光標記「貓眼」，感覺就像是在坐雲霄飛車一樣。

▲翻落的客運橫躺在國道1號下方的平面道路。（圖／地方中心翻攝，下同）

出事的阿羅哈客運10日晚間從台北出發，南下前往高雄，深夜10時05分行經國道1號南下206公里處時，卻突然失控衝出邊坡，整輛車墜落至下方的平面道路，導致車內16人分別受到輕重傷，其中2人到院後仍因傷重宣告不治。

當時人就在車上的王男提到，上車之後雖然很想睡覺，但是駕駛開車一直搖晃、偏向路肩，甚至頻頻壓到貓眼，嚇得根本不敢安心睡覺，事發之前就像是在搭乘雲霄飛車一樣，沒想到下一秒就真的出事了。

▼▲駕駛在事發當下是否有精神不濟的狀況，還有待檢警進一步調查。

至於是否真的是精神不繼釀禍，郭姓駕駛事後透露，自己記不太清楚過程，但不是為了閃車，而是要閃避類似掉落物的東西。公路總局則表示，已要求阿羅哈客運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並責成高雄市區監理所11日前往阿羅哈客運進行全面的安全查核。

公路總局的新聞稿中也提到，經過初步調查發現，郭姓駕駛在事故發生時共計駕駛達9小時，事故車輛（車號717-FP）為2011年6月出廠，最近一次檢驗也很正常，下次定驗則是108年的7月18日，車駕籍均正常，沒有重大違規紀錄。究竟主要的肇因是什麼，還有待相關單位進一步調查釐清。

▼郭姓駕駛聲稱是為了閃避掉落物才會翻落邊坡。（圖／東森新聞）

公路總局新聞稿全文如下：

6月10日22時05分國道1號南下206K處發生阿羅哈客運車號717-FP衝出邊坡事故，公路總局及臺中區監理所、高雄市區監理所立即成立「0610阿羅哈客運事故緊急應變小組」應變處理，事故車輛包括司機1人及乘客15人共計16人，不幸2人無生命跡象、1人重傷，13人輕傷。

傷亡人員已分送彰基醫院6人（無生命跡象1人、重傷1人、輕傷4人）、員林基督教醫院5人（均輕傷）、彰化秀傳醫院1人（無生命跡象）、衛福部彰化醫院4人（均輕傷），該局已要求阿羅哈公司及臺中區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患，其中輕傷者目前8人已經離院。

本次阿羅哈客運事故車輛車號717-FP駕駛人郭○德、車型SCANIA，2011年6月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為108年7月18日，車駕籍均正常，無重大違規紀錄。

針對本次事故初步瞭解，郭姓駕駛人6月10日至事故發生時駕駛時間共計9小時，前1日（6月9日）駕駛時間為4小時16分，該2日間休息超過10小時以上；公路總局已要求阿羅哈客運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，該公司亦已於公司網站發布聲明會負起所有傷亡者照顧理賠責任，並向所有傷亡者深深致歉。

公路總局亦已責成高雄市區監理所今日（6/11）即前往該公司全面安全查核，輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。

▼阿羅哈客運傷患名單。（圖／彰化消防局提供）

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