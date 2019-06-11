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快訊／阿羅哈翻覆2死14傷　公路總局凌晨證實「駕駛開車達9小時」

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記者柯沛辰／台中報導

阿羅哈客運10日深夜行經國道1號彰化段時，失控衝下邊坡釀成2死14傷。公路總局11日凌晨表示，肇事的郭姓司機開車時間達9小時，今將前往阿羅哈客運全面安檢。

阿羅哈客運一輛遊覽車10日晚間從台北出發南下高雄，不料深夜10點05分行經國道1號南下206公里處時，失控衝出邊坡，直接墜落至下方平面道路，導致車體扭曲變形，車內16人分別受到輕重傷，送醫後2名男子傷重不治。

▲▼國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

第一時間，警消研判駕駛精神不濟釀禍。但郭姓駕駛稍早透露，他記不太清楚過程，但不是為了閃車，「是閃東西，類似散落物。」至於是什麼掉落物，郭姓駕駛沒有回答；是不是主要肇因，警消也還要釐清。

公路總局表示，已要求阿羅哈客運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並責成高雄市區監理所11日前往阿羅哈客運進行全面的安全查核。

公路總局新聞稿全文如下：

6月10日22時05分國道1號南下206K處發生阿羅哈客運車號717-FP衝出邊坡事故，公路總局及臺中區監理所、高雄市區監理所立即成立「0610阿羅哈客運事故緊急應變小組」應變處理，事故車輛包括司機1人及乘客15人共計16人，不幸2人無生命跡象、1人重傷，13人輕傷。

傷亡人員已分送彰基醫院6人（無生命跡象1人、重傷1人、輕傷4人）、員林基督教醫院5人（均輕傷）、彰化秀傳醫院1人（無生命跡象）、衛福部彰化醫院4人（均輕傷），該局已要求阿羅哈公司及臺中區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患，其中輕傷者目前8人已經離院。

本次阿羅哈客運事故車輛車號717-FP駕駛人郭○德、車型SCANIA，2011年6月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為108年7月18日，車駕籍均正常，無重大違規紀錄。

針對本次事故初步瞭解，郭姓駕駛人6月10日至事故發生時駕駛時間共計9小時，前1日（6月9日）駕駛時間為4小時16分，該2日間休息超過10小時以上；公路總局已要求阿羅哈客運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，該公司亦已於公司網站發布聲明會負起所有傷亡者照顧理賠責任，並向所有傷亡者深深致歉。

公路總局亦已責成高雄市區監理所今日（6/11）即前往該公司全面安全查核，輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。

▲▼阿羅哈客運2死14輕重傷，最新傷患名單。（圖／彰化消防局提供）

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關鍵字：阿羅哈客運,公路總局,中山高,國道1號

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