快訊／阿羅哈翻覆3死13傷　客運公司發125字聲明：慚愧！對不起！

▲事發地點路面到處都是散落的車體零件。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

阿羅哈客運10日晚間行經國道1號彰化段失控衝下邊坡，釀成3死13傷。客運公司稍早發表125字的聲明，文章一開頭先連說兩次「慚愧」，同時承諾會負責所有傷亡者的賠償金，文末則再連說兩次「對不起」；11日凌晨1時53分業者也在臉書PO文道歉，「阿羅哈第一時間前往慰問傷者並會負責對所有乘客的保險賠償責任，本公司對所有的乘客與消費者深深的致歉！」

出事的阿羅哈客運10日晚間從台北出發，南下前往高雄，深夜10時05分行經國道1號南下206公里處時，卻突然失控衝出邊坡，整輛車墜落至下方的平面道路，導致車內16人分別受到輕重傷，其中2人到院後仍因傷重宣告不治，1人經過急救，仍在11日清晨宣告不治。

其中一名受傷的王姓乘客提到，上車之後雖然很想睡覺，但是駕駛開車一直搖晃、偏向路肩，甚至頻頻壓到貓眼，嚇得根本不敢安心睡覺，事發之前就像是在搭乘雲霄飛車一樣，沒想到下一秒就真的出事了。





▲客運翻落邊坡，最後墜落至平面道路上。

而郭姓駕駛事後透露，自己記不太清楚過程，但不是為了閃車，而是要閃類似掉落物的東西。公路總局則在新聞稿中提到，經過初步調查發現，郭姓駕駛在事故發生時共計駕駛達9小時，事故車輛（車號717-FP）為2011年6月出廠，最近一次檢驗也很正常，下次定驗則是108年的7月18日，車駕籍均正常，沒有重大違規紀錄，目前已要求阿羅哈客運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並責成高雄市區監理所11日前往阿羅哈客運進行全面的安全查核。

▼生還的乘客聲稱，事發之前車子一直搖晃，就像是在坐雲霄飛車。

阿羅哈聲明稿全文：

慚愧！慚愧！戰戰兢兢地用心管理行車安全，仍然於6月10日晚間10點發生車輛於彰化戰備道路段衝邊坡翻覆，造成2死14傷（其中一名傷者在11日清晨宣告不治，最新死傷人數應為3死13傷），我們會負責所有傷亡者的賠償金額，賠償金額優於同業，我們向所有傷亡者深深的致歉！我們的管理團隊會檢討改進，沉重的心情與悲傷，對不起！對不起！

▼阿羅哈125字聲明截圖。（圖／翻攝自阿羅哈官網）

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