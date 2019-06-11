快訊／阿羅哈翻覆2死14傷！司機曾8次違規　鏡頭前鬆口：閃掉落物

記者柯沛辰／台中報導

阿羅哈客運10日深夜行經國道1號彰化段時，失控衝下邊坡釀成2死14傷。郭姓駕駛稍早面對媒體時表示，他當時不是閃車，是為了閃避道路散落物才釀禍。但確切車禍原因，警消還要釐清。

客運遊覽車10日晚間從台北出發南下高雄，不料晚間9點55分行經國道1號南下206公里處時，失控衝出邊坡，直接墜落至下方平面道路，導致車體扭曲變形，車內16人分別受到輕重傷，送醫後2名男子傷重不治。

▲阿羅哈客運翻覆2死14傷，郭姓駕駛表示是為了閃掉落物。（圖／東森新聞）

第一時間，警消懷疑駕駛精神不濟釀禍。但郭姓駕駛稍早透露，他記不太清楚過程，但不是為了閃車，「是閃東西，類似散落物。」至於是什麼掉落物，郭姓駕駛沒有回答；是不是主要肇因，警消也還要釐清。

據了解，郭姓駕駛從未酒駕，但有8次違規紀錄，遊覽車車齡8年。而阿羅哈客運上一次發生類似事故，是在前年9月，當時遊覽車自撞護欄，釀成6死11傷慘劇。

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡翻覆。（圖／地方中心翻攝，下同）

【傷患名單】

彰化基督教醫院：

1.男性無名氏，到院前死亡。急救無效。

2.吳姓男子（64歲）胸內疑似大量出血，有極度生命危險，已經進入開刀房急救中。

3.陳姓女子（43歲），右手手肘輕微擦傷，左腦皮上血腫。已經回家休養。

4.張姓女子（64歲）輕傷。已經出院。

5.王姓男子（42歲）腰部拉傷，正檢查中。

6.林姓女子（39歲），左腰部血腫，可走路，意識清醒。（王姓男子與林姓女子為夫妻）。

彰化秀傳醫院：

男性無名氏（約50多歲），OHCA，急救36分鐘後宣告不治。

▼阿羅哈客運2死14輕重傷，最新傷患名單。（圖／彰化消防局）