美麗島電子報／柯文哲橫掃中台灣　2020三腳督稱霸藍綠

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選藍綠競爭激烈，而台北市長柯文哲被是為是強勁的對手。根據《美麗島電子報》10日公布台中民調，柯文哲在三方對比市民調中都獲得第一的支持度。

高雄市長韓國瑜參與黨內總統初選，且開始在各地舉辦造勢大會。根據民調顯示，若柯、韓、賴三人PK，柯文哲以32.4％的支持度領先，第二是賴清德有24.4％的支持度，最後是韓國瑜僅得到27.2％的支持度。

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）



而韓、賴兩人競選的話，賴清德獲得43.2％的支持度贏過韓國瑜的34.9％。

▲韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）



另外，若將賽局換成柯、韓、蔡，柯文哲以30.9％的支持度領先韓國瑜的27.3％，最後是總統蔡英文的26.9％。若蔡英文對上韓國瑜，蔡則拿下42.2％的支持度，勝過韓國瑜的36.7％。

本次《美麗島電子報》民調由戴立安規畫執行，調查範圍為台中市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間，2019年6月4日至6月5日，以中華電信台中市住宅電話簿為基礎的電腦資料庫隨機抽樣，成功訪問1082人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▲蔡英文。（圖／記者季相儒攝）