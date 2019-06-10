郭台銘「曾勸韓不要進中聯辦」　韓國瑜回擊：見兩次面從來沒談到

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘10日表示「香港一國兩制是失敗的，這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因，我們必須維護中華民國的自由民主」，對此韓國瑜則回擊郭台銘，他說和郭見了兩次面，從來沒有談到「不要進中聯辦」這件事，強調印象中完全沒有。

▲韓國瑜表示郭台銘從來沒跟他談過不要進中聯辦。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘表示「香港一國兩制是失敗的，這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因」。（圖／記者黃國霖攝）

爭取國民黨總統初選的郭台銘，針對反送中遊行發表意見，他提到香港一國兩制是失敗的，「這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因，我們必須維護中華民國的自由民主」，對此韓國瑜回擊，「這輩子第一次見到郭董，是他來高雄買農產品，和考察高雄投資環境以及看高雄軟體園區，沒有談到這件事情，第二次見到他是在香港，和一些企業界人士，然後也沒有談到這件事情的時候」，他強調「印象中沒有這件事，他沒有過談過到香港不要進中聯辦的事情，我印象中完全沒有」。

▲韓國瑜表示面對記者提問，當下頭暈才回應不知道。（圖／記者洪正達攝）

至於第一時間被問反送中，韓國瑜卻回「不知道、不曉得」帶過，韓國瑜澄清「一輩子第一次參加划龍舟，而且還擊鼓，聽那個鼓聲頭都暈的，記者突然問我，我說我來了解一下，其實我對香港反送中，今天已經發表一個聲明，香港政府取得亞洲跟全世界驚人的經濟成就，就是一個桌子四隻腳的理論，了解香港就知道第一個就是法治、第二個廉能、第三個的自由化、第四個就效率」。

韓國瑜提到「反送中已經這麼多人上街頭，身為台灣人，我們希望香港政府的香港市民朋友們能夠找到一條路，理性的對話，相信全世界都很關心香港，那站在台灣立場，尤其今天我是政治人物，我們的立場非常清楚，關心香港，希望香港能夠很平順，最終能夠找到一條理性的路，恢復和諧繁榮。但是我們是必須一樣捍衛我們中華民國還有我們的立場，一定是保護台澎金馬的民主，我們一定要捍衛我們的生活方式，這個立場我講的非常清楚」。