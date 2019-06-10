韓國瑜六點回應「反送中」　洪慈庸：九二共識就是一國兩制

▲時代力量立委洪慈庸。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

為反對香港政府修訂《逃犯條例》，103萬香港市民9日走上街頭抗爭。高雄市長韓國瑜第一時間回應「不知情、不曉得」挨轟，10日上午緊急發佈六點聲明，強調「絕大多數台灣人都認為香港的一國兩制，不論實施成功或失敗，都不適用於台灣」。時代力量立委洪慈庸呼籲，國民黨停止再拿「九二共識」說要拚經濟，卻不告訴大家「九二共識就是一國兩制」。

韓國瑜中午發表六點聲明，當中提及，中華民國作為一個主權國家，與香港在過去歷史與政治現實完全不一様，「絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制，不論實施成功或失敗，都不適用於台灣」，並說「我們雖然對民進黨執政沒有信心，但是對台灣的民主與人民充滿信心。」

對此，洪慈庸10日在臉書發文，她強調，「任何有意成為台灣總統的參選人，在中國與台灣關係上都已沒有立場模糊的空間，能言善道的韓市長也無法閃躲」，她也要求國民黨的政治人物們，停止再拿「九二共識」出來告訴大家要拼經濟，卻不告訴大家「九二共識就是一國兩制」。

「今日香港，明日台灣。」洪慈庸說，希望台灣人能瞭解這是多痛的一句話，彷彿宣告香港已經救無可救，而台灣只能夠將它當作最慘的教訓，避免台灣終有一天退讓到香港現在的位置，退也無可再退。

洪慈庸最後說，台灣還保有民主，而我們也需要相信民主法治與人權的夥伴，只要聲音還在，我們就不能放棄，不能讓他獨自在風雨中。