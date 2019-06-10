想陪賴清德一路前進總統府　陳水扁：我支持清流！

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）



政治中心／綜合報導

民進黨內總統初選於10日晚間六點開始民調，行政院前院長賴清德目前正以「壯大台灣車隊遊行」拉票，而就在民調開始前，前總統陳水扁也在臉書聲援，「看到雨中車隊掃街遊行拜票的賴前院長，一人孤單站在宣傳車，於心不忍」，真想陪他一路前進總統府，喊話「我是阿扁，我支持清流！」

陳水扁說自己向來助弱不助強，請在民進黨這場不對稱的總統初選民調，全力支持最有領導力、決斷力、執行力，最有國家領導人應具備的霸性（承擔）、韌性（堅持）、賭性（冒險），最能守護台灣，壯大台灣的賴清德前行政院長！「清德接棒，台灣更棒」！

陳水扁表示，1998年他競選連任台北市長連任，陪伴他連續三天在車上兩中謝票的是台灣人永遠的歐吉桑-信介仙，黃信介主席說他不能讓阿扁孤單，才能在1年3個月後前進總統府，完成史上第一次政黨輪替。

陳水扁指出，賴清德不只反對「一國兩制」，更反對「一中原則」，準候選人中只有他敢反對「一中原則」，在中國上海也只有他敢主張台獨，歷任閣揆在國會殿堂更只有他敢承認他是「務實的台獨工作者」，這就是「承擔、堅持、冒險」。只有賴清德才能守護台灣，對抗中國，並強調「我是阿扁，我支持清流！」

▲賴清德掃街拜票。（圖／記者鄧木卿攝）