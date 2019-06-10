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港府官員首度回應「反送中遊行」　政務司長：尊重不同意見「譴責衝突」

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▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例，抗議民眾被包圍在舊灣仔警署對面。（圖／達志影像／美聯社）

▲反送中遊行期間，示威者與員警不斷爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」昨（9）日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，初步估計有103萬人參與，不過警方則預估僅24萬人參與遊行。遊行期間，示威者和警方不斷發生衝突，港府政務司長張建宗今（10日）早出席活動時，首度對遊行表達看法，「對於昨晚遊行有示威者採取激烈行為感到遺憾，並譴責事件。」

綜合港媒報導，張建宗表示，政府尊重不同意見，過去幾個星期已經加大力度進行解說工作，包含與立法會議員、外國商會見面，並兩次優化修例建議，他希望草案於6月12日在立法會恢復二讀辯論時可以有良性互動、和諧討論。張建宗也對遊行事件中受傷的3名警員和1名記者表達慰問。

外界認為政府修例太過急促，張建宗則強調「有需要」。他指立法會將在7月休會，至10月才復會，而台灣殺人案的犯人陳同佳洗錢罪坐牢最快10月出獄，「所以我們才會這麼急。」

▼遊行人潮塞爆了香港地鐵站。（圖／讀者提供）

▲▼反送中遊行人潮塞爆了香港地鐵站。（圖／讀者提供）

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》源於2018年2月在台灣發生的一起港人殺人案，香港男子陳同佳在台殺害女友後，將女友屍體裝入行李箱並丟在新北市淡水一處自行車道草叢內，隨後逃回香港；不過，因為港台之間並沒有引渡條款，所以港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。

事件過後，香港政府今年2月提出《逃犯條例》與《刑事互助條例》草案，針對未與香港簽定引渡條款的國家、地區，提出了移交罪犯的明文規定。不過對於《逃犯條例》的修訂案，香港泛民主派人士擔心，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審。

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▼反送中遊行。（圖／路透社）

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

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關鍵字：反送中遊行,民間人權陣線,張建宗,逃犯條例,香港

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