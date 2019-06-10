港男台灣棄屍女友！香港修訂「逃犯條例」　50萬人憂心上街一次看懂

▲香港反送中遊行，民眾擠爆地鐵站。（圖／讀者提供）



政治中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。主辦單位說明，到場人數將超越2003年「七一」遊行的50萬人次。對於這項條例的修訂，美、英、加等國都曾指出，通過法案後，可能削減「一國兩制」下，香港的法治權力。

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》源於2018年2月在台灣發生的一起港人殺人案，香港男子陳同佳在台殺害女友棄屍後逃回香港；然而，由於港台之間並沒有引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。

事件過後，香港政府今年2月提出《逃犯條例》與《刑事互助條例》草案，針對未與香港簽定引渡條款的國家、地區，提出了移交罪犯的明文規定。

為了處理多地問題，香港保安局向港府提出2種建議，分別是：

一、採取「一次性個案」的方式，來處理北京當局、台灣與澳門移交逃犯的請求。

二、以香港特首為主，透過發出「證明書」的方式，來啟動移交請求，再交由法庭審理，去除立法會審議個案的職權。

對於《逃犯條例》的修訂案，香港泛民主派人士擔憂，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審。對此，香港保安局局長李家超3月底公布多項新的條款，去除破產和證券期貨交易等9項罪行，且將逃犯移交的門檻提高，不過，仍有許多反對、質疑的聲音出現。因此泛民主派今年3月31日、4月28日街發起過「反修法遊行」，並稱參與人數為1.2萬人、13萬人左右。

▼香港反送中遊行，龍尾到糖街擠滿人。（圖／翻攝自Tam Ming Keung／Facebook社團《香港突發事故報料區》）

據報導，有香港民眾表示，會走上街頭是因為「占中」案，有許多人被判刑，擔心修法可能會破壞「一國兩制精神」。

這項條例的修訂同時引起了國際社會的關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前指出，「這可能對香港的法治形成威脅。」

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）與英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）也曾作出聯合聲明，表達對香港政府修訂《逃犯條例》的關切，「這對居住在香港的英國、加拿大公民來說，會影響到對香港的商業信心，也會對香港的國際聲譽造成衝擊。」

為回應國際社會的質疑聲音，香港行政長官林鄭月娥日前接見各國駐港使領、商會代表，並解說逃犯條例的修訂情況。

對於《逃犯條例》修訂案引起的風波，陸委會9日回應，希望港府撤回修法，不應再漠視社會的擔憂與質疑。陸委會指出，台灣多次表示，不會接受任何「消滅國家主權」的作為，也同時拒絕任何以修法為前提的個案移交。