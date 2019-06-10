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「夢⾶行2019」香港之旅　24名身心障礙學童首次搭機衝出台灣

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▲「夢⾶行2019」香港之旅 24名身心障礙兒童首次衝出台灣圓飛行夢。（圖／IN義工團提供）
▲港台兩地IN義工團共同籌辦「夢⾶⾏2019」，帶領24名身心障礙兒童衝出台灣圓夢遊香港。（圖／IN義工團提供）

生活中心／綜合報導

由社團法⼈中華信願榮景協會旗下之港台兩地IN義工團，共同籌辦的「夢⾶⾏2019」香港三天兩夜之旅，於6月6日圓滿落幕，不但讓身心障礙兒童圓了飛行夢，也藉此賦予他們⼒量，去相信肯定自己，在日後的成長路上更能勇敢追尋夢想，創造精彩⼈生。

活動的服務對象全部是未曾乘搭過飛機並來自基層家庭的學童，符合條件之對象與其家長，還需經過大會面談及甄選，以確認參加資格。此次共錄取了24名身心障礙兒童，分別來自林口特殊教育學校、天母啟智學校、格致國中、景美國小特教班、博嘉實小資源班、士林工坊、南湖高工及八里國中。學童們在面試時表示能參與這次活動心情非常興奮及期待，渴望能欣賞飛機下的風景，體驗飛的感覺。

▲「夢⾶行2019」香港之旅 24名身心障礙兒童首次衝出台灣圓飛行夢。（圖／IN義工團提供）
▲活動讓⾝心障礙兒童更加體會到，家長們及長期照顧者無私的愛。

活動結束後，學童及照顧者們均體會到他們並不孤單，社會上仍有許多⼈關懷他們，同時提升家長的⾃我價值，在⾝⼼靈上給予⽀持與⼒量，從⽽增加信心，在學童內心種下⼀顆能量的種籽，讓他們在成長的路上正面迎向⼈生。

此活動同時也讓⾝心障礙兒童更加體會到，家長們及長期照顧者無私的愛，並感謝辛苦的照顧者，促進彼此的關係。⽽家長們經由旅程前後⼀連串活動，可以相互認識⼀群背景相近的家庭，在往後生活上，能繼續互相扶持⿎勵，建立關懷的網絡，在此因著義⼯和夢天使每星期的家訪，相互⽀持完成夢想，⼀同經歷兩個多⽉生活的⾼低，建立彼此信任的朋友關係。

信願榮景善慈基金董事林國榮博⼠表⽰：「舉辦這第一屆台北夢飛⾏，台北IN義⼯團⽤了三年的時間去籌備，加上香港IN義⼯團七年經驗的累積，當中我們遇到不同的難關和挑戰，從籌款、找機構，找義工，到流程安排等等，回想起來有笑有淚，但當看見天使們和家⼈的笑容，看到天使們短短幾天內的進步，這⼀切都讓我們感到值得和感動。」

▲「夢⾶行2019」香港之旅 24名身心障礙兒童首次衝出台灣圓飛行夢。（圖／IN義工團提供）
▲台灣藝⼈舒⼦晨及胡恩瑞也陪同身心障礙兒童⼀起讓夢想起⾶。

台灣藝⼈舒⼦晨及胡恩瑞，無論在幕前幕後對於公益活動總是不遺餘⼒，這次他們攜⼿帶著夢天使們，陪同他們⼀起讓夢想起⾶，與24位首次搭乘⾶機並來⾃基層家庭的⾝心障礙兒童，及其⼀名照顧者乘搭⾶機由台灣抵達香港。

台灣IN義⼯團在香港安排了所有的活動⾏程，包括交通及食宿，⾏程中還特別安排了到深⽔埗品嚐香港地道美食，了解各區⽂化，造訪香港有名的尖東，欣賞令⼈嘆為觀⽌的海旁美景。孩童們更夢想成真暢遊了迪⼠尼樂園，臉上更掛著天真爛漫的笑容，並把歡笑聲帶到樂園每⼀個⾓落。透過三天的奇幻旅程，讓所有學童在⼼中種下⼀顆種籽，相信⾃己能夠在成長的旅途上，勇敢的追尋夢想並使之成真。

▲「夢⾶行2019」香港之旅 24名身心障礙兒童首次衝出台灣圓飛行夢。（圖／IN義工團提供）

▲▼孩童們夢想成真，暢遊了迪⼠尼樂園。

▲「夢⾶行2019」香港之旅 24名身心障礙兒童首次衝出台灣圓飛行夢。（圖／IN義工團提供）

本次活動感謝港台兩地各方機構支持，包括活動經費贊助、機票、酒店、交通、場地、甚⾄行程安排等，主要⽀持單位包括台北經濟⽂化辦事處海華服務基⾦、台灣房屋內湖創億冠軍團隊、有意思旅遊、宇朕娛樂、IN160、毅恆光電股份有限公司、臺灣區綜合營造業同業公會青年委員會等等。

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關鍵字：愛心雲,夢飛行2019,香港,社團法人中華信願榮景協會,IN義⼯團,公益,身心障礙,圓夢,舒⼦晨,胡恩瑞

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