律師：《逃犯條例》若通過　台灣人過境香港可被引渡大陸

▲香港反送中遊行。（圖／讀者提供）

記者馬叔安／台北報導

關於香港9日舉行的「反送中」活動，有在大陸服務的台灣律師認為，由於在修訂的《逃犯條例》中，把陸、澳、台等地納入，亦即在台灣違反大陸的法律，就有可能在過境香港時，被引渡到大陸去受審，而台灣與香港長期在相對自由民主的環境中，勢必會對相關修法形成反對的聲浪。

在廣東執業26年的台籍律師黄致傑指出，《逃犯條例》修正通過後，對台灣最大的影響是，將可能面臨比台灣現行法律更嚴格的大陸法律，他舉詐欺犯為例，相關罪行在大陸最高可判無期徒刑或死刑，但在台灣最多只判10年，而香港則沒有死刑。

▲日前94名台灣籍詐騙犯從西班牙被押解至中國。（圖／翻攝自微博）

他以自己親身的經歷為例，「被關押在東莞市第二看守所的台灣人，受任律師不能寄生活費和衣物進去」，這樣的情形在世界上十分罕見，也是長期習慣相對民主自由的香港與台灣民眾會反對《逃犯條例》的原因之一。

而在台灣執業的律師徐志明則出，這次《逃犯條例》的修法，關鍵是把中國大陸也納入引渡的地區中，因為中國大陸的人權法治普遍被認為尚未完善，未來相關的條例完備之後，在香港或台灣批評大陸的人，都可能涉及犯罪，並在過境香港的時候被引渡到大陸，這對港澳台的法治將是傷害。

徐志明認為，未來一旦《逃犯條例》修正通過，台灣的政府可能會把香港列為旅遊警示的地區，而在中國大陸做生意或是往來的台灣民眾，如果存在被大陸認定犯罪時，就必須避免前往香港。